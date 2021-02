In den deutschen Bistümern ist am Wochenende in Gottesdiensten der Opfer der Corona-Pandemie gedacht worden. In Limburg erinnerte der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, an die Schicksale der Gestorbenen und ihrer Angehörigen. Er erwähnte zudem den "aufopferungsvollen Dienst" von Ärztinnen und Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern. "Hinter diesen kaum begreiflichen Zahlen der Toten stehen einzelne Schicksale", sagte er am Samstag im Limburger Dom. "Im Gebet sind wir unseren Verstorbenen nah." Der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen hat dieses Gedenken in ganz Europa angeregt.