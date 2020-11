Von Mike Szymanski, Berlin

Es geht ein Wochenende zu Ende, an dem in den Regierungszentralen der Bundesländer nicht wirklich Ruhe eingekehrt ist. Im Kampf gegen das Coronavirus ist dieses Mal etwas grundlegend anders. Es sind jetzt nicht Angela Merkel (CDU) und ihr Kanzleramt, die einen Plan machen, welche Schritte als Nächstes zu unternehmen sind, und dann damit in die Beratungen gehen. Nachdem sich die Kanzlerin am Montag vor einer Woche in der gemeinsamen Runde mit den Länderchefs nicht mit härteren Einschnitten durchsetzen konnte, sind nun die 16 Länderchefs gefordert, ihrerseits an diesem Mittwoch Vorschläge zu präsentieren. Aber das gestaltet sich viel schwieriger als gedacht.

Am Wochenende, so ist aus der Runde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zu hören, hangelte man von sich von einer Schaltkonferenz zur nächsten. Die meiste Zeit verhandelten die SPD-geführten Länder unter sich, genauso gingen die von der Union geführten Länder vor; denn die Konflikte verlaufen weniger entlang der Parteifarbe, sondern vielmehr danach, wer wie stark vom Virus betroffen ist. Am Sonntag war allenfalls klar, dass der eigentlich bis Ende November befristete Teillockdown mindestens in den Dezember hinein verlängert werden müsste.

Der derzeitige Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), bei dem alle Vorschläge zusammenlaufen und dessen Aufgabe es ist, eine gemeinsame Beschlussvorlage der 16 Länder zu präsentieren, sagte am Sonntag mit Blick auf die weiterhin hohen Infektionszahlen: "Wir sind uns einig, dass schon viel erreicht wurde, aber nicht genug." Deshalb sei es "aktuell nicht vorstellbar, dass wir die zuvor beschlossenen Maßnahmen nun schon aufheben können". Der Abstimmungsprozess mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten laufe bisher sehr konstruktiv, so Müller. "Wie lange wir verlängern müssen und wie genau wir das ausgestalten, wird gerade untereinander besprochen."

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuvor in der Bild am Sonntag erklärt: "Um ein schönes Weihnachten verbringen zu können, müssen wir den Lockdown verlängern und sicher auch vertiefen." Auch unter den SPD-Länderchefs gibt es konkrete Überlegungen, die Auflagen mindestens bis zum 20. Dezember beizubehalten und dann, falls die Infektionszahlen bis dahin nicht deutlich gesunken seien, die Maßnahmen jeweils um zehn oder 14 Tage zu verlängern. Debattiert wird auch, dass Länder, die die Infektionszahlen wieder in den Griff bekommen haben, die Vorgaben früher lockern dürfen. Aus den SPD-Ländern kommt der Wunsch, das kulturelle Leben möglichst rasch und überall dort wieder hochzufahren, wo das Tragen einer Maske sichergestellt werden könne.

Schulschließungen sollen nach Angaben von Bund und Ländern vermieden werden. Die Kultusminister der Länder beharren darauf, sie grundsätzlich offen zu halten, plädieren aber für Ausnahmen. Nach einem Beschluss vom Freitag sollen in Gebieten mit sehr vielen Infektionen besonders betroffene Schulen ab der 11. Klasse auf einen Wechsel von Lernen in der Schule und zu Hause umsteigen. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte bereits am Freitag für ein regional unterschiedliches Vorgehen an den Schulen geworben. "Es wird von der Länderseite nichts vorgestellt werden können, was einmal für alle in ganz Deutschland gilt, sondern man muss immer auf die regionalen Gegebenheiten Rücksicht nehmen", sagte sie.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) präsentierte am Wochenende eigene Vorschläge zur Eindämmung von Corona in Schulen und fordert den Einsatz von Schnelltests. Er plädiert dafür, dass beim Auftreten eines Infektionsfalls die ganze Klasse in häusliche Isolation geschickt werden soll. Um zu verhindern, dass immer mehr Schüler dann in Quarantäne seien, könnte man die Isolation nach einem negativen Schnelltest am fünften Tag aufheben, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.