Zum Hauptinhalt springen

Pam BondiTrumps willige Vollstreckerin

Lesezeit: 2 Min.

Die Job-Qualifikation von Pam Bondi ist: bedingungslose Ergebenheit.
Die Job-Qualifikation von Pam Bondi ist: bedingungslose Ergebenheit. (Foto: Francis Chung/POLITICO/AP)

Kaum jemand glaubt der US-Justizministerin, dass sie im Fall Epstein unvoreingenommen ist. Das hat mit ihrer offenbar bedingungslosen Loyalität zum Präsidenten zu tun.

Von Charlotte Walser, Washington

Niemand werde bei der Veröffentlichung der Epstein-Akten aus politischen Gründen geschont, versichert das Justizministerium. Aber so schnell wird Pam Bondi den Verdacht nicht los, dass hier etwas vertuscht werden soll. Auch Republikaner sind unzufrieden damit, wie die Justizministerin der USA die Epstein-Sache handhabt. Der Abgeordnete Thomas Massie will sie gar wegen Missachtung des Gesetzes verklagen.

Zur SZ-Startseite

MeinungEpstein Files
:Dies ist Aktenfreigabe nach Art von Donald Trump

SZ PlusKommentar von Peter Burghardt
Portrait undefined Peter Burghardt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite