Niemand werde bei der Veröffentlichung der Epstein-Akten aus politischen Gründen geschont, versichert das Justizministerium. Aber so schnell wird Pam Bondi den Verdacht nicht los, dass hier etwas vertuscht werden soll. Auch Republikaner sind unzufrieden damit, wie die Justizministerin der USA die Epstein-Sache handhabt. Der Abgeordnete Thomas Massie will sie gar wegen Missachtung des Gesetzes verklagen.