Die schwedische Klima- und Gaza-Aktivistin Greta Thunberg ist laut britischen Medien während einer Protestaktion in London festgenommen worden. Ihr wird vorgeworfen, mit einem Plakat ihre Unterstützung der in Großbritannien verbotenen propalästinensischen Organisation Palestine Action kundgetan zu haben. Auf Bildern und in einem Video ist zu sehen, wie die 22-Jährige ein Schild in der Hand hält, auf dem steht: „Ich unterstütze die Inhaftierten von Palestine Action. Ich lehne Völkermord ab.“ Die Polizei teilte offiziell die Festnahme einer 22-Jährigen mit, ohne einen Namen zu nennen. Bei dem Protest der Gruppe wurden auch ein Mann und eine weitere Frau festgenommen wurden. Einige der „Palestine Action“-Aktivisten sollen sich im Hungerstreik befinden.