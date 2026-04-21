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USAPalantir ruft die Tech-Elite zur Verteidigung der Nation auf

Lesezeit: 6 Min.

Aggressiver Code? Palantir-Chef Alex Karp sieht in der Software seiner Firma eine Art Waffe zur Verteidigung der USA. Er hofft auf Mitstreiter aus dem Silicon Valley.
Aggressiver Code? Palantir-Chef Alex Karp sieht in der Software seiner Firma eine Art Waffe zur Verteidigung der USA. Er hofft auf Mitstreiter aus dem Silicon Valley. Collage: Florian Gmach; Bilder: shutterstock

Das US-Unternehmen stellt umstrittene Software für Polizei und Militär her. Jetzt macht die Firmenleitung klar: Palantir will Politik machen. Kritiker warnen, das Ziel sei die Übernahme des Staates durch libertäre Tech-Bosse.

Von Jannis Brühl

Kommt da etwa Selbstkritik aus dem selbstbewussten Silicon Valley? „Wir müssen uns gegen die Tyrannei der Apps auflehnen.“ Solche Sätze hat das US-Softwareunternehmen Palantir auf X veröffentlicht, 22 Punkte sind es insgesamt, eine Art Manifest. Die Aufregung, die es auslöst, ist groß. Denn da fordert ein mächtiger Player eine Politisierung der eigenen Branche: Die Tech-Elite Amerikas solle sich nicht auf Dating- und Konsum-Apps konzentrieren, sondern auf einen US-amerikanischen und westlichen Nationalismus.

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