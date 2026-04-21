Kommt da etwa Selbstkritik aus dem selbstbewussten Silicon Valley? „Wir müssen uns gegen die Tyrannei der Apps auflehnen.“ Solche Sätze hat das US-Softwareunternehmen Palantir auf X veröffentlicht, 22 Punkte sind es insgesamt, eine Art Manifest. Die Aufregung, die es auslöst, ist groß. Denn da fordert ein mächtiger Player eine Politisierung der eigenen Branche: Die Tech-Elite Amerikas solle sich nicht auf Dating- und Konsum-Apps konzentrieren, sondern auf einen US-amerikanischen und westlichen Nationalismus.