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Koalitionsverhandlungen in Baden-WürttembergStreit über Polizei-Software stellt Özdemir auf die Probe

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Er muss sich nun an seinen früheren Aussagen zu Palantir messen lassen: Wahlsieger Cem Özdemir.
Er muss sich nun an seinen früheren Aussagen zu Palantir messen lassen: Wahlsieger Cem Özdemir. Katharina Kausche/dpa

Die Grünen in Baden-Württemberg stehen vor ihrer ersten Urabstimmung. Es geht darum, den umstrittenen Einsatz der Palantir-Software durch die Landespolizei zu stoppen. Dabei haben Cem Özdemir und Manuel Hagel bereits etwas anderes vereinbart.

Von Roland Muschel, Stuttgart

Im baden-württembergischen Landtagswahlkampf war Cem Özdemir auf Podien und in Interviews stets darauf bedacht, ein Thema zu platzieren, das nicht alle Fragesteller auf dem Zettel hatten: Sehr verlässlich kam der Spitzenkandidat der Grünen auf das vom Trump-Fan Peter Thiel gegründete US-Softwareunternehmen Palantir zu sprechen, egal, ob er danach gefragt wurde oder nicht.

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