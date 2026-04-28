Im baden-württembergischen Landtagswahlkampf war Cem Özdemir auf Podien und in Interviews stets darauf bedacht, ein Thema zu platzieren, das nicht alle Fragesteller auf dem Zettel hatten: Sehr verlässlich kam der Spitzenkandidat der Grünen auf das vom Trump-Fan Peter Thiel gegründete US-Softwareunternehmen Palantir zu sprechen, egal, ob er danach gefragt wurde oder nicht.