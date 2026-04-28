Im baden-württembergischen Landtagswahlkampf war Cem Özdemir auf Podien und in Interviews stets darauf bedacht, ein Thema zu platzieren, das nicht alle Fragesteller auf dem Zettel hatten: Sehr verlässlich kam der Spitzenkandidat der Grünen auf das vom Trump-Fan Peter Thiel gegründete US-Softwareunternehmen Palantir zu sprechen, egal, ob er danach gefragt wurde oder nicht.
Koalitionsverhandlungen in Baden-WürttembergStreit über Polizei-Software stellt Özdemir auf die Probe
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Die Grünen in Baden-Württemberg stehen vor ihrer ersten Urabstimmung. Es geht darum, den umstrittenen Einsatz der Palantir-Software durch die Landespolizei zu stoppen. Dabei haben Cem Özdemir und Manuel Hagel bereits etwas anderes vereinbart.
Von Roland Muschel, Stuttgart
USA:Palantir ruft die Tech-Elite zur Verteidigung der Nation auf
Das US-Unternehmen stellt umstrittene Software für Polizei und Militär her. Jetzt macht die Firmenleitung klar: Palantir will Politik machen. Kritiker warnen, das Ziel sei die Übernahme des Staates durch libertäre Tech-Bosse.
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