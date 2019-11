Tausende Palästinenser haben am Dienstag im Westjordanland gegen den Kurswechsel der USA protestiert, wonach israelische Siedlungen in den Palästinensergebieten nicht per se gegen internationales Recht verstießen. Menschen aus Städten wie Ramallah, Tulkarem, Bethlehem und Hebron marschierten zu israelischen Militärsperren und verbrannten Bilder von US-Präsident Donald Trump und anderen Politikern. Palästinensische Fraktionen, vor allem die Fatah-Bewegung, hatten zu einem "Tag des Zorns" aufgerufen. Nach palästinensischen Medienberichten kam es bei Bethlehem, Ramallah und Hebron zu Konfrontationen mit israelischen Sicherheitskräften mit mehr als zwei Dutzend Verletzten.