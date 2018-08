26. August 2018, 18:35 Uhr Palästinenser Trumps Diktat

Die USA wollen Hilfsgelder streichen, um die Abbas-Regierung zum Einknicken zu zwingen. Das freut Netanjahu.

Von Moritz Baumstieger

US-Präsident Donald Trump mag es bekanntermaßen gerne groß, im Nahen Osten strebt er nicht weniger als einen "Jahrhundertdeal" an. Um den Handel zu schließen, verfährt er nach der Taktik, die Nordkoreas Diktator Kim Jong-un genau so zu spüren bekam wie Irans Mullahregime: Maximaler finanzieller Druck, gepaart mit Drohungen, noch viel, viel weiter gehen zu können. Irgendwann wird der Gegner schon einknicken.

Trump kann diese Politik der Kraft im Nahostkonflikt deshalb anwenden, weil sein Amerika kein Makler mehr ist, der zumindest pflichtschuldig Neutralität für sich reklamiert. Sein Verhandlungsteam hat vollumfänglich die Position der israelischen Regierung von Benjamin Netanjahu übernommen. Es will keinen Ausgleich zwischen beiden Konfliktparteien erreichen, sondern eine zur Aufgabe zwingen.

Wenn die USA Hilfsgelder sperren, um Zugeständnisse Ramallahs zu erpressen, kann das zunächst sogar funktionieren. Die Verwaltung von Abbas ist schwächer denn je, ihre internationalen Unterstützer sind des Themas überdrüssig. Was Trump aber übersieht: Ein so erzwungener "Jahrhundertdeal" greift in einem Konflikt zu kurz, in dem sich beide Seiten auf angeblich seit mehr als tausend Jahren verbriefte Rechte berufen. Die Gefahr ist groß, dass ein diktierter Friede kein lang anhaltender wäre.