25. Juni 2019 Palästinenser Streik gegen Konferenz

Palästinenser im Gazastreifen haben am Dienstag aus Protest gegen eine von den USA initiierte zweitägige Konferenz in Bahrain für wirtschaftliche Investitionen in den Palästinensergebieten gestreikt. Öffentliche Einrichtungen, Banken und der Großteil der Geschäfte in dem Küstengebiet blieben geschlossen. Auf schwarzen Bannern stand: "Nein zu dem verdächtigen Workshop in Bahrain." Palästinenservertreter boykottieren die Veranstaltung und fordern für den Konflikt mit Israel eine politische und keine wirtschaftliche Lösung.