Spanien, Norwegen und Irland haben am Dienstag offiziell Palästina als eigenständigen Staat anerkannt. Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez sagte am Dienstag vor dem Kabinettsbeschluss, die Entscheidung richte sich gegen niemanden, sondern solle ausschließlich den Frieden zwischen Israel und Palästina fördern. Die Regierung in Dublin beschloss den Schritt am Dienstag rund eine Woche nach der Ankündigung. "Die Regierung erkennt Palästina als souveränen und unabhängigen Staat an und hat sich bereiterklärt, volle diplomatische Beziehungen zwischen Dublin und Ramallah aufzunehmen", teilte sie mit.