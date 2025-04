Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas fordert die Hamas im Gazastreifen zur Abgabe der Waffen an die palästinensische Autonomiebehörde auf. Die radikal-islamische Gruppierung solle auf den bewaffneten Kampf verzichten und sich in eine politische Partei verwandeln, sagte Abbas am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Ramallah im besetzten Westjordanland. Es wird erwartet, dass der 89-Jährige einen Nachfolger nominieren wird. Die Hamas nahm zunächst nicht Stellung zu den Äußerungen von Abbas.Der Palästinenser-Präsident forderte die Staats- und Regierungschefs der Welt erneut auf, Israel zu zwingen, den Krieg im Gazastreifen zu beenden. Israel müsse zudem seine Streitkräfte abziehen und die Aktivitäten der jüdischen Siedler im Westjordanland unterbinden. Er warnte, es könne keinen Frieden geben, solange die Palästinenser keinen Staat in den Grenzen vor dem Sechstagekrieg von 1967 errichten könnten.Abbas ist seit 2005 Präsident der Autonomiebehörde und ein führender Politiker der Fatah-Partei. 2007 brachen die Konflikte zwischen Fatah und Hamas offen aus. Nachdem die Hamas die Parlamentswahl 2006 im Gazastreifen gewonnen hatte, entmachtete sie dort 2007 nach einem kurzen Bürgerkrieg die Fatah und übernahmen die vollständige Kontrolle über das Küstengebiet. Im israelisch besetzten Westjordanland ist die von der Fatah beherrschte Autonomiebehörde bestimmende Kraft unter den Palästinensern.