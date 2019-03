11. März 2019, 18:50 Uhr Palästinenser Neuer Premier, altes Lager

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas verärgert die Hamas mit der Nominierung des Fatah-Kandidaten Mohammed Schtaje.

Von Alexandra Föderl-Schmid , Tel Aviv

Sechs Wochen nach dem Rücktritt des palästinensischen Regierungschefs Rami Hamdallah hat Präsident Mahmud Abbas einen Nachfolger nominiert: Sein enger Berater Mohammed Schtaje soll ein Kabinett bilden und die Macht für Abbas' Partei, die Fatah, auch über dessen Zeit hinaus absichern. Abbas ist 83 Jahre alt und gesundheitlich angeschlagen. Seine Nachfolge hat er nicht geregelt, aber Schtaje rückt nun in den Kreis der potenziellen Anwärter nach.

Der 61-jährige Wirtschaftsexperte, der an den Universitäten von Birzeit und Sussex in Großbritannien studiert hat, ist ein Mitglied des Fatah-Zentralkomitees. Er war bereits Finanz- und Arbeitsminister sowie Teil der palästinensischen Delegation bei Friedensverhandlungen mit Israel. Zuletzt leitete er den Wirtschaftsrat für Entwicklung und Wiederaufbau.

Schtaje gilt als scharfer Gegner der radikalislamischen Hamas und wird eine vor allem aus Fatah-Gefolgsleuten bestehende Regierung bilden - ohne Hamas-Funktionäre. Damit wird die Spaltung der palästinensischen Gruppen und die Trennung zwischen dem Westjordanland und dem von der Hamas regierten Gazastreifen verschärft. Die Hamas erklärte, sie anerkenne die "separatistische Regierung" nicht.

Damit enden offiziell die Bemühungen um eine Versöhnung zwischen Fatah und Hamas. Vor eineinhalb Jahren hatten die Hamas und die von Abbas geführte Autonomiebehörde ein Abkommen unterzeichnet, wonach die Hamas die Macht im Gazastreifen abgeben sollte. Die Umsetzung scheiterte daran, dass die Hamas nicht zur Abgabe von Regierungsposten und Waffen bereit war - was im Abkommen nicht festgelegt war, worauf aber Abbas bestand.

Die Hamas hatte die Parlamentswahlen 2006 gewonnen und 2007 die Macht im Gazastreifen übernommen. Die seit 2014 vom politisch unabhängigen Ministerpräsidenten Hamdallah geleitete "Regierung der Einheit" sollte alle palästinensischen Fraktionen einbinden. 2010 endete eigentlich die Legislaturperiode des Parlaments. Abbas' Amtszeit lief 2009 ab.

Abbas weigert sich seither, Wahlen anzusetzen, denn in Umfragen liegen die Hamas und ihre Vertreter vorne. Ende Dezember kündigte er jedoch an, das von der Hamas kontrollierte Parlament aufzulösen und binnen sechs Monaten Neuwahlen anzusetzen. Laut Gesetz müsste im Falle eines Ausscheidens oder Ablebens von Abbas der Parlamentspräsident als Interimspräsident nachfolgen - und das ist mit Abd Aziz Dweik ein Hamas-Vertreter.

Auf den designierten Ministerpräsidenten Schtaje wartet gleich eine große Aufgabe: Die Autonomiebehörde steckt in einer Finanzkrise. Finanzminister Schukri Bischara kündigte am Sonntag an, dass den meisten Angestellten nur noch 50 Prozent ihres Gehaltes ausgezahlt werde. Nur wer weniger als umgerechnet 550 US-Dollar Monatslohn bezieht, bekommt die volle Summe überwiesen. Außerdem gibt es einen Einstellungsstopp. Nach Angaben des Ministers hat die Autonomiebehörde rund 60 Millionen US-Dollar an Krediten aufgenommen, um die nächsten sechs Monate finanziell überstehen zu können. Die Zahlungen an die Familien von in Israel inhaftierten oder getöteten Palästinensern würden nicht gekürzt, erklärte der Minister.

Wegen dieser "Märtyrerfonds", die sie als Zahlungen an Terroristen einstuft, hat die israelische Regierung die Überweisung von Steuern und Zöllen in Höhe von 168 Millionen US-Dollar, die gemäß dem Oslo-Abkommen für Palästinenser eingenommen werden, auf Eis gelegt. Der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Bet und die Armee sehen diese Kürzungen kritisch, sie befürchten einen Kollaps der Autonomiebehörde binnen zweier Monate und das Ende der Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich.