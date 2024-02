Von Peter Münch, Tel Aviv

Es ist Krieg, es herrscht Verzweiflung, und niemand hat eine Lösung. Kein Wunder also, dass in den nahöstlichen Wirren nun nach einem Retter gesucht wird - und dass dabei schnell sein Name auftaucht: Marwan Barghouti. Als prominentester palästinensischer Häftling könnte er im Austausch gegen die israelischen Geiseln in Gaza aus dem Gefängnis freikommen. Das allerdings soll nur die erste Stufe sein in einem hochfliegenden Plan. Anschließend nämlich soll der Fatah-Mann mit besten Drähten zur Hamas nicht nur die Palästinenser einen, sondern gleich auch noch den Frieden im Rahmen einer Zweistaatenlösung vorantreiben.