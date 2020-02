Mahmud Abbas will in New York seinen eigenen Friedensplan vorstellen.

Palästinenserpräsident Abbas kämpft gegen Israels Annexionsabsichten. IVor der UNO in New York fehlt ihm jedeoch die Unterstützung.

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas ist nach New York gereist, um eine "diplomatische Intifada" gegen den von US-Präsident Donald Trump präsentierten Nahostplan zu starten. Dass es einen Aufstand im UN-Sicherheitsrat gibt, war angesichts der zurückhaltenden Reaktionen allerdings nicht zu erwarten. Am Montagabend berichteten israelische Medien, dass Abbas seinen Antrag auf eine Abstimmung im Sicherheitsrat mangels Unterstützung zurückgezogen habe. Die USA hatten bereits ein Veto angekündigt, wenn die Resolution eine Verurteilung der geplanten Annexion von Teilen des Westjordanlands enthält. Abbas hatte eigentlich angekündigt, dass er bei den UN seine Version eines Friedensplans vorstellen will - wie ausgefeilt der ist, blieb offen. Er dürfte sich an den Grenzen von 1967 orientieren, bevor Israel das Westjordanland, den Gazastreifen und Jerusalem eroberte und besetzte. Die Palästinenser beanspruchen das ganze Westjordanland und den Gazastreifen sowie Ostjerusalem als Hauptstadt.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat am Sonntag erklärt, man habe bereits mit der Erstellung von Landkarten für die Annexion begonnen. Sein Versprechen, die Siedlungen im Westjordanland und das Jordantal noch vor der Parlamentswahl am 2. März zu annektieren, brach er jedoch nach Warnungen von US-Vertretern. David Friedman, Botschafter in Israel, hatte ihn zuvor darin bestärkt, die Annexion "ohne Wartezeit" vornehmen zu können. Am Sonntag sagte Friedman nun, zuerst müsse ein israelisch-amerikanisches Komitee das Erstellen neuer Landkarten abschließen. Wie zuvor schon Trumps Schwiegersohn Jared Kushner warnte Friedman Israel vor einseitigen Schritten, dies würde die amerikanische Anerkennung gefährden.

Während Netanjahu möglichst rasch die Annexion vorantreiben will, verspricht die Opposition, dass keine einseitigen Schritte unternommen werden. Jair Lapid, der hinter Benny Gantz die Nummer zwei des oppositionellen blau-weißen Parteienbündnisses ist, sieht den US-Plan als "richtige Plattform, um einen Dialog" mit den Palästinensern zu starten. Er machte jedoch deutlich, dass auch für Blau-Weiß "Jerusalem die unteilbare Hauptstadt Israels" sei.

Laut Umfragen aus der Vorwoche konnte das Mitte-links-Lager mit Blau-Weiß seinen Vorsprung gegenüber dem von Netanjahu geführten rechten Block ausbauen, aber es gibt weiter keine Mehrheit für eines der beiden Lager. Am Montag wurde außerdem bekannt, dass eine von Netanjahus Likud-Partei verwendete App die Daten aller 6,5 Millionen Wähler in Israel offenlegte - darunter auch die Adressen.

Lapid verwies bei einer Veranstaltung der Auslandspresse am Montag darauf, dass der neue amerikanische Vorschlag für die Palästinenser "nicht so gut" sei wie früher vorgelegte Pläne. Statt automatisch mit Drohungen und Gewalt zu reagieren, sollten die Palästinenser einen eigenen Plan vorlegen und nicht nur Nein sagen.

Auch der in Tel Aviv lehrende Soziologie-Professor Natan Sznaider vertritt die Position, die Palästinenser könnten den Plan etwas positiver sehen: "Die Palästinenser waren in den vergangenen Jahren kein Thema mehr wegen des Arabischen Frühlings oder des Bürgerkriegs in Syrien. Plötzlich sind sie wieder da und auch diese Formel des palästinensischen Staates, die ganz verschwunden war." Sznaider erinnert im Gespräch mit der SZ daran, dass Netanjahu zuletzt vor elf Jahren von der Zweistaatenlösung gesprochen habe.

Sznaider, der Mitte der Siebzigerjahre von Deutschland nach Israel auswanderte, ist davon überzeugt, dass dieser Plan dem sehr nahe komme, was Jitzhak Rabin umsetzen wollte. Der israelische Ministerpräsident Rabin, der den Osloer Friedensprozess in Gang gesetzt hatte und 1995 von einem israelischen Extremisten ermordet wurde, habe auch kein Rückkehrrecht für palästinensische Flüchtlinge haben wollen und sei für eine Demilitarisierung der Palästinenser gewesen. "So weit sind die Pläne nicht voneinander entfernt. Dieser Plan ist das nächste und beste nach Oslo, was seither vorgelegt worden ist."

Die Palästinenser aber seien "politisch nicht klug genug", diesen Plan als Chance zu sehen. "Sie werden angefeuert von einer europäischen Armee von Moralisten, die sagen, es ist ungerecht." So laufe man in eine Falle, die vielleicht gestellt worden sei. "Von israelischer Seite kann man sagen: Ihr Palästinenser habt alles abgelehnt, jetzt machen wir einseitig Politik."

Sznaider erwartet, dass Israel bald Gebiete im Westjordanland annektiert: "Die Siedlungsblöcke gibt niemand mehr zurück. Es ist nur noch nicht offiziell Israel." Die Palästinenser "müssen sehen, wo sie noch etwas bekommen können, wenn sie überhaupt noch einmal etwas bekommen wollen".