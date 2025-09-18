Die Trump-Regierung missbilligt, dass weitere Staaten Palästina als souveränen Staat anerkennen wollen – darunter Frankreich und Kanada. Ihre Reaktion: Sie verweigert Palästinenserpräsident Abbas die Einreise.

Von Boris Herrmann, New York

Von New York aus betrachtet gehören der Heilige Stuhl in Rom und der Staat Palästina in dieselbe Kategorie: Sie sind die beiden „non-member observer states“ der Vereinten Nationen. Das heißt: Ihre diplomatischen Vertreter dürfen sich nicht an Abstimmungen beteiligen, aber sie sind sehr wohl befugt, an UN-Sitzungen teilzunehmen und das Wort zu ergreifen. So lauten jedenfalls die Regeln.