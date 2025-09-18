Zum Hauptinhalt springen

Vollversammlung in New YorkUN-Gespräche über Palästina ohne Palästinenser?

Lesezeit: 3 Min.

Das Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York.
Das Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York. (Foto: DANIEL SLIM/AFP)

Die Trump-Regierung missbilligt, dass weitere Staaten Palästina als souveränen Staat anerkennen wollen – darunter Frankreich und Kanada. Ihre Reaktion: Sie verweigert Palästinenserpräsident Abbas die Einreise.

Von Boris Herrmann, New York

Von New York aus betrachtet gehören der Heilige Stuhl in Rom und der Staat Palästina in dieselbe Kategorie: Sie sind die beiden „non-member observer states“ der Vereinten Nationen. Das heißt: Ihre diplomatischen Vertreter dürfen sich nicht an Abstimmungen beteiligen, aber sie sind sehr wohl befugt, an UN-Sitzungen teilzunehmen und das Wort zu ergreifen. So lauten jedenfalls die Regeln.

Zur SZ-Startseite

Vertreibung der Palästinenser
:„Ein phänomenaler Standort“

Israelische Geschäftsleute und eine internationale Unternehmensberatung sollen einen Plan für die Zukunft des Gazastreifens entwickelt haben. Mit Trump-Hotels und einer Elon-Musk-City. Ob er Wirklichkeit wird, ist eine andere Frage.

SZ PlusVon Bernd Dörries

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite