Von Ronen Steinke, Berlin

Mitten in Berlin hatten sich am Samstag etwa 50 Personen auf einer der zentralen Straßen im Stadtteil Neukölln versammelt und gejubelt. Auf Fotos von der Aktion, die auf dem Instagram-Account des palästinensischen Netzwerks Samidoun geteilt wurden, sah man auch einen Mann, der in eine palästinensische Flagge eingehüllt Süßigkeiten an Passanten verteilte. Dazu schrieb Samidoun: "Es lebe der Widerstand des palästinensischen Volkes".