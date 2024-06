Propalästinensische Demos:Im Zweifel für die Meinungsfreiheit

Die propalästinensischen Proteste , die in deutschen Städten meist sehr einseitig Position zum Krieg im Gazastreifen beziehen, haben einem gereimten englischen Satz eine bizarre Karriere beschert. „From the river to the sea – Palestine will be free“, seither auf vielen Demonstrationen zu hören und zu sehen, ist zum juristischen Streitfall geworden. Denn die Freiheit „vom Fluss bis zum Meer“ muss man zwar nicht, kann man aber als Angriff auf das Existenzrecht Israels verstehen, weil dessen Staatsgebiet nun mal zwischen Jordan und Mittelmeer liegt.

Immer wieder leiten Staatsanwaltschaften wegen dieses Satzes Ermittlungen gegen Demonstranten ein, Strafrichter ordnen Hausdurchsuchungen an und erlassen Strafbefehle. Aber die Frage bleibt rechtlich hochumstritten, manche Verwaltungsgerichte sehen die Parole keineswegs als Fall fürs Strafrecht.

Das Landgericht widerspricht der Verfügung des Bundesinnenministeriums

Jetzt hat das Landgericht Mannheim einen sehr sorgfältig begründeten Beschluss veröffentlicht – er könnte der Debatte eine neue Richtung geben, die sich stärker an der Meinungsfreiheit orientiert. Sollte sich diese Linie durchsetzen, dürfte von der Strafbarkeit nicht mehr viel übrig bleiben. Es ging um einen Demonstranten, der bei einer Kundgebung im Mai 2023 ein Plakat mit dem Slogan hochgehalten hatte. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe beantragte einen Strafbefehl, doch das Landgericht wies den Antrag ab – kein Fall fürs Strafrecht.

Bemerkenswert an dem 14-Seiten-Beschluss ist, dass das Landgericht sich in einem für die juristische Bewertung zentralen Punkt gegen die Verfügung des Bundesinnenministeriums (BMI) stellt, die im November des vergangenen Jahres die Hamas verboten hatte – und mit ihr einige ihrer „Kennzeichen“. Dazu rechnete das Ministerium auch den ersten Teil des Slogans („Vom Fluss bis zum Meer“, auf Deutsch oder in anderen Sprachen).

Dass das BMI die Parole als Hamas-Kennzeichen einstuft, ist laut Landgericht für dessen eigene strafrechtliche Beurteilung nicht maßgeblich: „Der Verbotsverfügung kommt insoweit (…) keine konstitutive Wirkung zu“, merkt das Gericht an. Und weist auf „erhebliche Zweifel“ hin, wie sie beispielsweise beim Verwaltungsgericht Frankfurt bestehen: Zweifel daran, ob dieses ministerielle Parolen-Verbot überhaupt mit dem Grundrecht der Meinungsfreiheit vereinbar sei.

Nur wenn die Parole eindeutig der Hamas zugeordnet wird, ist sie verfassungswidrig

Tatsächlich war es ebenjene Verbotsverfügung aus dem Hause von Nancy Faeser, die auf die Justiz wie ein Startschuss für die strafrechtliche Verfolgung gewirkt hatte. Denn sobald man die Parole eindeutig der Hamas zuordnet, führt der Weg direkt zum Paragrafen 86a Strafgesetzbuch, der die Verwendung von „Kennzeichen“ einer verfassungswidrigen Organisation unter Strafe stellt. Erst kürzlich spielte der Paragraf im Zusammenhang mit dem AfD-Politiker Björn Höcke eine Rolle; er wurde wegen der Verwendung der Formel „Alles für Deutschland“ verurteilt, dem historisch belegten Slogan der nationalsozialistischen Sturmabteilung SA.

„From the river to the sea“ ist aus Sicht des Mannheimer Landgerichts weitaus weniger klar zuordenbar. Es handle sich nicht um eine exklusive Hamas-Parole, sondern um einen Ausspruch, „der von einer Vielzahl von Gruppen und Demonstranten auf der ganzen Welt verwendet wird“. Letztlich sei er Ausdruck einer politischen Gesinnung. Womit das „für die freiheitlich demokratische Grundordnung geradezu konstituierende Grundrecht der Meinungsfreiheit besonders in den Blick zu nehmen ist“.

Und welche politische Gesinnung hinter dem Ausspruch steht, ist dem Gericht zufolge keineswegs eindeutig. Historisch gesehen gehe er auf die von Jassir Arafat gegründete Fatah zurück und sei bereits in den 1960er-Jahren verwendet worden. „Die Vorstellung damals zielte auf die Errichtung eines säkularen, demokratischen und egalitären Staates in ganz Palästina ab, in dem die Juden volle Gleichberechtigung genießen sollten, aber ohne die Privilegien des Zionismus“, schreibt das Gericht.

Seither habe der Slogan verschiedene Bedeutungen angenommen, darunter das Plädoyer für eine Zwei-Staaten-Lösung oder ein föderales Modell – aber eben auch die Vertreibung oder gar Ermordung der Juden, „die auch von Teilen der Hamas-Charta unterstützt wird“.

Das Gericht hat sich die Charta der Hamas genau angesehen

Diese Charta aus dem Jahr 2017 hat sich das Gericht genauer angesehen. Dort ist zwar in der Tat von der „vollständigen und uneingeschränkten Befreiung Palästinas vom Fluss bis zum Meer“ die Rede, und auch sonst lässt die Organisation keinen Zweifel daran, dass sie die Legitimität Israels nicht anerkennt. Es ist also schon klar, dass die extremistischen Teile der Hamas der radikalsten Version am nächsten steht.

Andererseits erwähnt die Charta selbst eine „Formel des nationalen Konsenses“, wonach ein palästinensischer Staat entlang der Grenzen vor dem Sechs-Tage-Krieg von 1967 akzeptiert werden könnte. Insofern bleibe der Ausspruch sehr allgemein. „Der Zusatz from the river to the sea weist dabei gerade nicht zwingend darauf hin, dass Israel damit vernichtet würde“, schreibt das Gericht. Vielmehr sei das historische Palästina gemeint, „unabhängig von seiner politischen Zugehörigkeit“.

Doch nicht nur die Bedeutung ist schillernd. Die Hamas habe sich die Parole auch nicht zu eigen gemacht, schreibt das Gericht. Dazu muss man wissen, dass Paragraf 86a keine politischen Inhalte verbieten will, sondern wirkmächtige Symbole, die eine verbotene Organisation zusammenschmieden können. Dazu gehören auch Kampfrufe, die mit der geradezu automatisierten Strafbarkeit des Paragrafen aus dem Verkehr gezogen werden. Die Hamas indes verwende „vom Fluss bis zum Meer“ in ihrer Charta eher „beschreibend“, schreibt das Gericht.

Das Landgericht, so lässt sich unter dem Strich festhalten, gewährt im Zweifel der Meinungsfreiheit den Vorrang. Strafbar könnte die Verwendung der Parole nach wie vor sein, etwa, wenn damit der Überfall der Hamas vom 7. Oktober verherrlicht würde – was im konkreten Fall nicht in Betracht kam, weil die Kundgebung bereits im Frühjahr stattfand.

Der Demonstrant hatte übrigens das Gedenken an die Nakba im Sinn, also die Flucht und Vertreibung eines Großteils der Palästinenser aus dem heutigen Staatsgebiet Israels. Ein traumatisches Datum für die Palästinenser, zu dem man Position beziehen darf.