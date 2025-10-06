Zum Hauptinhalt springen

BerlinStimmen für Palästina

Lesezeit: 3 Min.

Seit mehr als einem Jahr lädt das Gesprächsformat „Zeit zu reden” jeden Monat zu kontroversen Diskussionen in Berlin-Neukölln ein.
Seit mehr als einem Jahr lädt das Gesprächsformat „Zeit zu reden” jeden Monat zu kontroversen Diskussionen in Berlin-Neukölln ein. (Foto: Zeit zu reden)

Nach zwei Jahren Krieg in Gaza empfindet die mit Palästina solidarische Bewegung in Deutschland Wut und Enttäuschung – und stellt Fragen zur Staatsräson. Eine Berliner Initiative will Brücken bauen.

Von Sina-Maria Schweikle, Berlin

Wenn Ido Arad auf die vergangenen zwei Jahre zurückblickt, bleibt vor allem ein Gefühl: Wut. Wut auf das eigene Land Israel, auf die deutsche Politik, auf die Gesellschaft – und auf die Staatsräson. Nach dem 7. Oktober 2023 leuchteten am Brandenburger Tor die israelischen Farben, ein Zeichen deutscher Solidarität. Für den Israeli Ido Arad, der seit zwanzig Jahren in Deutschland lebt, wirkte dieses Bild befremdlich.

Die Lage im Gazastreifen ist katastrophal – und in Deutschland verlieren junge Menschen das Vertrauen in Gerechtigkeit und Demokratie. Sie fühlen sich in ihrem Mitleiden und ihrer Kritik an der israelischen Regierung nicht ernst genommen.

