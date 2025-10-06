Nach zwei Jahren Krieg in Gaza empfindet die mit Palästina solidarische Bewegung in Deutschland Wut und Enttäuschung – und stellt Fragen zur Staatsräson. Eine Berliner Initiative will Brücken bauen.

Wenn Ido Arad auf die vergangenen zwei Jahre zurückblickt, bleibt vor allem ein Gefühl: Wut. Wut auf das eigene Land Israel, auf die deutsche Politik, auf die Gesellschaft – und auf die Staatsräson. Nach dem 7. Oktober 2023 leuchteten am Brandenburger Tor die israelischen Farben, ein Zeichen deutscher Solidarität. Für den Israeli Ido Arad, der seit zwanzig Jahren in Deutschland lebt, wirkte dieses Bild befremdlich.