31. Januar 2019, 18:50 Uhr Pakt für den Rechtsstaat Bleigießer bei der Arbeit

Von Heribert Prantl

Rechtspolitik funktioniert seit Jahrzehnten so ähnlich wie das Bleigießen. Beim Bleigießen ist es so: Die Masse ist heiß, man hält sie am Kochen, gießt sie in eine Form und lässt sie hart werden. Auf solche Weise sind fast alle Sicherheits- und Strafgesetze seit der RAF-Zeit entstanden, die Paragrafen gegen organisierte Kriminalität ebenso wie gegen islamistische Gewalttäter. Der in Blei gegossene Staat gilt der Politik als stark. Aber so ist es nicht. Ein starker Staat ist nicht der Staat, der das Recht nach jedem Attentat und Verbrechen infrage stellt und neu aufkocht. So entsteht aber nicht mehr Sicherheit, sondern mehr Unsicherheit, weil die Autorität des Rechts schwindet. Die Bürger lernen nämlich auf diese Weise etwas Falsches - dass die Gesetze nie so sind, wie sie sein sollen. Kaum je ist geprüft worden, ob sich Sicherheitsgesetze bewährt haben, kaum je hat eine Erfolgskontrolle mit Konsequenzen stattgefunden, kaum je wurden Sicherheitsgesetze wieder abgeschafft. Stattdessen gilt das Motto: Mehr vom immer Gleichen.

In dieser unguten Geschichte ist nun der neue Bund-Länder-Pakt für den Rechtsstaat tatsächlich etwas Gutes: Es werden nicht Gesetze verschärft, sondern die Zahl der Stellen in der Justiz wird vermehrt. Es wäre gut, wenn so ein neues Kapitel der Rechtspolitik aufgeschlagen würde.