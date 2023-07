In Pakistan ist es in der südwestlichen Provinz Belutschistan an einem Tag gleich zu zwei tödlichen Anschlägen auf das Militär gekommen. Bei den Vorfällen kamen zwölf Soldaten und sieben Angreifer ums Leben, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Neun Soldaten starben, als militante Islamisten versuchten, eine Militärbasis in der Stadt Zhob zu stürmen, wie ein Polizist vor Ort sagte. Dabei sei es zu einem Schusswechsel gekommen, bei dem alle fünf Angreifer getötet wurden. Drei weitere Soldaten und zwei Angreifer seien ums Leben bekommen, als in der gleichen Provinz bewaffnete Unbekannte ein Militärfahrzeug angriffen. Bisher hat sich noch niemand zu dem Anschlag bekannt. In Belutschistan kommt es immer wieder zu Anschlägen. Neben militanten Islamisten gehen Angriffe auch von Separatisten aus, die mehr Autonomie für die rohstoffreiche Provinz fordern.