Donald Trump hat auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social geschrieben, dass er die Waffenruhe mit Iran verlängere. Er schreibt in dem Post auch: Er habe das auf Bitten des pakistanischen Feldmarschalls Asim Munir gemacht. Pakistan hat ohnehin eine zentrale Rolle in den Friedensverhandlungen zwischen den USA und Iran eingenommen. Als Vermittler zwischen den beiden Kriegsparteien und als Gastgeber für direkte Gespräche. Auch künftig sollen mögliche Verhandlungen in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad stattfinden.

Dort ist gerade auch Tobias Matern, stellvertretender SZ-Politikchef. In dieser Folge des Podcasts berichtet er darüber, wie groß die Folgen des Iran-Kriegs für die pakistanische Bevölkerung sind. Und er sagt: „Es gibt im Moment zu Pakistan als Friedensvermittler zwischen Iran und den USA keine Alternative.“ Warum das so ist, das erklärt er auch in dieser Podcast-Folge.

Weitere Nachrichten: Wirtschaftsministerium halbiert Prognose für das Wirtschaftswachstum; Orbán gibt Blockade bei Ukraine-Unterstützung auf.

Zum Weiterlesen und -hören:

Hier können Sie unseren Recherchepodcast „Das Thema“ mit einer Folge über KI und Überwachung hören.

Einen Text von Tobias Matern über die neuesten Entwicklungen in Islamabad lesen Sie hier.

Einen Kommentar über die Rolle Pakistans in den Friedensverhandlungen lesen Sie hier.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Lars Langenau, Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Juno Graner

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