In der Nacht zum Freitag flog Pakistan Vergeltungsangriffe auf größere Städte in Afghanistan. Es gab viele Tote. Pakistans Minister Khawaja Mohammad Asif erklärte dazu auf dem Nachrichtendienst X: „Unsere Geduld ist am Ende.“ Jetzt herrsche „offener Krieg zwischen uns“. Die SZ gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen zu dieser Eskalation.
Pakistan und AfghanistanVergeltung nach der Vergeltung
Nach angespannten Monaten eskaliert der Konflikt zwischen Pakistan und Afghanistan. Sechs Antworten auf sechs Fragen zu einem komplizierten Nachbarschaftsverhältnis, in dem jetzt Bomben fallen.
Von Thomas Hahn, Kathmandu
