In der Nacht zum Freitag flog Pakistan Vergeltungsangriffe auf größere Städte in Afghanistan. Es gab viele Tote. Pakistans Minister Khawaja Mohammad Asif erklärte dazu auf dem Nachrichtendienst X: „Unsere Geduld ist am Ende.“ Jetzt herrsche „offener Krieg zwischen uns“. Die SZ gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen zu dieser Eskalation.