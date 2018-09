3. September 2018, 18:54 Uhr Pakistan Unliebsames Gastgeschenk

Premier Khan ist seit Kurzem im Amt, schon droht die erste Krise: Die USA streichen vor Pompeos Besuch die Militärhilfe.

Von Arne Perras , Singapur

Heitere Einigkeit zwischen den beiden Verbündeten Pakistan und den Vereinigten Staaten? Das kommt so gut wie niemals vor, immer wieder prägen grobe Verstimmungen die Beziehungen und das ist auch jetzt nicht zu übersehen, da sich in Islamabad hoher Besuch aus Washington angekündigt hat. US-Außenminister Mike Pompeo wird wohl am Mittwoch im südasiatischen Atomstaat einschweben. Doch mit versöhnlichen Tönen wartet die Trump-Regierung nicht auf. Vielmehr hat sie alle Welt nochmals daran erinnert, dass die Amerikaner den Pakistanern in diesem Jahr den Geldhahn spürbar zudrehen, weil sie unzufrieden sind mit dem Anti-Terrorkampf der dortigen Armee und deren Geheimdiensten.

Von den verlorenen Dollars wissen die Pakistaner schon seit Januar. 500 Millionen Militärhilfe haben die Vereinigten Staaten bereits ausgesetzt, nun bekräftigten sie, dass weitere 300 Millionen Dollar wegfallen werden. Angesichts der chronischen Finanzkrise des pakistanischen Staates gilt dies als schmerzhafter Verlust, auch wenn das dortige Militär dies niemals so offen einräumen würde.

Pakistans Außenminister reagierte auf die Nachricht aus dem US-Verteidigungsministerium zurückhaltend, er kritisierte sie nicht offen, unternahm allerdings den Versuch, ein völliges anderes Bild vom Geben und Nehmen zu zeichnen. "Dies ist keine Hilfe", beharrte Shah Mehmood Qureshi mit Blick auf die US-Dollars, die Washington jetzt nicht überweisen will. "Das ist unser Geld, das wir im Kampf gegen den Terrorismus ausgegeben haben." Pakistan warte nur darauf, dass diese Auslagen irgendwann rückerstattet werden.

Der Außenminister möchte es offenbar so verstanden wissen: Islamabad setzt seine Armee in Marsch, um im US-Auftrag Feinde zu bekämpfen. Wie so oft bleibt dabei im Ungefähren, ob die Gegner der USA, die in den unwegsamen Bergen an der Grenze zu Afghanistan gejagt werden sollen, auch jeweils die Feinde Pakistans sind. Jedenfalls kostet der Kampf viel Geld und Islamabad erwartet, dass Washington die Rechnung dafür begleicht - was Trump aber nun vehement verweigert.

Ohnehin ist die amerikanische Sicht auf die Dinge doch sehr anders. In Washington ist man überwiegend der Meinung, dass Islamabad zwar stets verspricht, Terroristen zu jagen, sie aber dann doch heimlich beschützt oder wenigstens nicht antastet. Weil sie direkt oder indirekt zu den afghanischen Taliban gehören und Pakistan diese Kontakte pflegen und nicht zerstören will - immerhin sind die Aufständischen im Nachbarland mitnichten besiegt, und eine Machtteilung in Kabul mit den Taliban erscheint demnächst unumgänglich. Zumindest sehen das so die pakistanischen Generäle, und das nicht erst seit gestern.

Dass die US-Kritik am "doppelten Spiel" der Pakistaner gerade jetzt wieder so vehement erhoben wird, scheint in Islamabad für latenten Unmut zu sorgen. So zumindest klingt es in Kommentaren pakistanischer Medien an. Denn das Land hat ja nun einen neu gewählten Premier, einen, der Wandel verspricht: Ex-Cricket-Star Imran Khan. Wollen die USA ihn also schon von Anfang an unter Druck setzen, gar brüskieren? Das Misstrauen der Pakistaner gegenüber den Amerikanern ist groß. Die Erwartungen an Khan sind unterdessen gewaltig, vor allem, was die Wirtschaft angeht. Die Mehrheit der fast 200 Millionen Einwohner hofft, dass er Jobs schafft, die Korruption bekämpft.

Khans Regierung hat im Vorfeld des Pompeo-Besuchs signalisiert, dass sie gute Beziehungen wünschten, sie sollten auf gegenseitigen Respekt und Nutzen aufbauen, machte Außenminister Quershi deutlich. Darin schwang allerdings das stille Unverständnis mit, warum die USA die neuen Zeiten in Islamabad mit altbekannten Daumenschrauben beginnen wollen.

Ein Editorial in der englischsprachigen Tageszeitung Dawn beklagte den "aggressiven Ton der Trump-Regierung" und stellte fest: "Die USA haben ein Musterbeispiel geliefert, wie man keine Diplomatie betreibt."