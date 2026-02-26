Nach pakistanischen Luftangriffen in Afghanistan am vergangenen Wochenende hat das Militär der afghanischen Taliban eine Gegenoffensive gestartet. Als Reaktion auf die pakistanischen Angriffe sei eine umfassende Offensive auf deren militärische Stellungen eingeleitet worden, schrieb der Sprecher der islamistischen Taliban-Regierung, Sabiullah Mudschahid, auf der Plattform X. Es seien mehrere Stützpunkte in den Grenzprovinzen Nangarhar und Kunar eingenommen worden. Mehrere pakistanische Soldaten seien dabei getötet oder gefangen genommen worden.

Pakistan bestätigte die Gefechte. Der pakistanische Informationsminister Attaullah Tarar schrieb auf X, dass zwei eigene Soldaten getötet und drei verletzt worden seien.