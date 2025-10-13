Schon wenig Stunden nach den tödlichen Gefechten am Wochenende klang das pakistanische Außenministerium wieder beinahe versöhnlich. Nur wusste zunächst niemand, ob das nur eine Kampfpause signalisierte – oder doch den Beginn einer längeren Phase markierte, in der Pakistan und Afghanistan ihre Spannungen dauerhaft mindern können. „Pakistan schätzt den Dialog und die Diplomatie in großem Maße, und auch ein Verhältnis mit Afghanistan, von dem beide Seiten profitieren“, hieß es aus Pakistan. Und auch von den afghanischen Taliban, die in Kabul regieren, war zu hören, dass sie eigentlich den Dialog bevorzugten.
Mittlerer OstenWie sich Pakistan im Umgang mit den Taliban verrechnet hat
Lesezeit: 4 Min.
Tödliche Gefechte im Grenzgebiet zu Afghanistan zeigen, dass der indisch-pakistanische Konflikt offenbar zunehmend nach Westen ausstrahlt.
Von Arne Perras
