Pakistan:Von einer Katastrophe in die nächste

Raub, Schutzgeld-Erpressung, Kidnapping: Die Taliban sind zurück. Straßensperre der Polizei am Montag in Bannu in Nordwestpakistan.

Von David Pfeifer

Pakistan ist in einer brisanten Lage, da muss man nur auf die Landkarte schauen. Afghanistan mit den fanatischen Taliban im Norden, den Erzfeind Indien im Osten und im Westen Iran, wo es seit Monaten brodelt. Und dazu die Unruhe im Inneren: der Sturz der Regierung von Imran Khan im April, die Flutkatastrophe im Sommer, die ein Drittel des Landes unter Wasser setzte - und nun melden sich auch noch alte Unruhestifter zurück: pakistanische Taliban, die vor fast einem Jahrzehnt über die Grenze nach Afghanistan vertrieben worden waren. All das stellt das riesige, arme Land mit einer Bevölkerung von mehr als 225 Millionen vor schier unlösbare Probleme.

Pakistan und Afghanistan verbindet eine Grenze von etwa 2600 Kilometern durch raue Bergregionen. Im Grenzgebiet, in den sogenannten "Fatas" (Federally Administered Tribal Areas - Stammesgebiete unter Bundesverwaltung), gründeten sich einst die Taliban. Die Fatas wurden ab 2018 dem pakistanischen Bundesstaat Khyber Pakhtunkhwa zugeschlagen, was mehr Kontrolle durch Verwaltung, Polizei und Militär bedeutet. "Doch nun wollen die Tehreek-e-Taliban Pakistan, die TTP, dass die alte Fata-Regelung wiederhergestellt wird, dass die Regierung sich zurückzieht", so erklärt es Safdar Sial, Analyst beim "Institute for Peace Studies" in Islamabad. 2014 vertrieben Militär und örtliche Milizen die Taliban nach Afghanistan, die Friedensverhandlungen der Regierung in den ländlichen Regionen zeigten Erfolg. "Selbst die lokalen Leute wollen die TTP heute nicht zurückhaben", sagt Sial. Denn das Kerngeschäft der pakistanischen Taliban sind Raub, Schutzgelderpressung, Abkassieren an Kontrollposten und Kidnapping.

Seit dem Rückzug der Nato-Truppen aus Afghanistan wachsen die Probleme auch im Nachbarland

Seit dem überhasteten Rückzug der Nato-Truppen aus Afghanistan und der erneuten Machtergreifung der Taliban dort hat sich die Situation im pakistanischen Grenzland kontinuierlich verschlechtert. Am 28. November schließlich kündigten die TTP offiziell den Frieden mit der Regierung in Islamabad auf. Zwei Tage später rammte ein TTP-Selbstmordattentäter eine Polizei-Eskorte, die ein Polio-Impf-Team durch die Grenzregion begleitete. Vier Menschen starben, 30 wurden verletzt. Islamistische Kämpfer in der Region nehmen häufig Impf-Teams ins Visier, da sie Vakzine als Instrument des Westens betrachten, um Muslime unfruchtbar zu machen und um sie auszuspionieren. Ein angeblicher Impfarzt hatte für den US-Geheimdienst den Aufenthaltsort Osama bin Ladens in Pakistan ermittelt.

Bei einer zweistündigen Schießerei an der Grenze zu Afghanistan wurden vor einigen Tagen sechs pakistanische Zivilisten und ein afghanischer Soldat getötet. Es ging um den Handelsgrenzposten Chaman, eine wichtige Quelle für Zolleinnahmen für die klamme Regierung in Kabul. Und erst am vergangenen Sonntag haben islamistische Kämpfer ausgerechnet ein Zentrum für Terrorbekämpfung in der nordwestpakistanischen Region Bannu in ihre Gewalt gebracht und Geiseln genommen. Die Zugehörigkeit der Kämpfer war nicht sofort bekannt. Die Lage ist unübersichtlich, "auch der IS oder das Haqqani-Netzwerk sind mittlerweile wieder sehr aktiv in Pakistan", sagt Safdar Sial.

Die TTP stehen in Verbindung mit den afghanischen Taliban. Diese versuchen, Gespräche zwischen der TTP und der pakistanischen Regierung zu vermitteln. Doch obwohl die seit der Vertreibung der westlichen Streitkräfte informelle Beziehungen zu den afghanischen Taliban unterhält, bekämpft sie die TTP im eigenen Land. Die Taliban wiederum, sowohl in Pakistan wie in Afghanistan, lehnen Regierungen ab, die etwas anderes als die Scharia als Grundlage ihres Handelns akzeptieren. Demokratische Wahlen beispielsweise.

Im Westen wiederum hat Iran zeitweise wichtige Grenzübergänge geschlossen, seitdem die Proteste gegen die Hijab-Pflicht eskaliert sind. Die Grenze führt durch das geteilte Belutschistan. In Iran sind die Belutschen eine Minderheit, sie haben sich den Demonstrationen gegen die autoritäre Theokraten-Regierung in Teheran angeschlossen. Reisen und Handel in der Region sind seitdem kompliziert und gefährlich, Familien wurden getrennt. Der Verkauf von iranischem Öl ist aufgrund der US-Sanktionen schon seit Längerem stark eingeschränkt, der illegale Handel über die Grenze nach Pakistan war eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Clans der Region - und die Wirtschaft beider Länder.

Auf der anderen Seite grenzt Pakistan an den verfeindeten Bruderstaat Indien. Selbst als die Versorgungslage im Land prekär wurde nach der Flutkatastrophe im Sommer, verstärkt noch durch ausbleibende Lieferungen aus der Ukraine, wollte Pakistans Regierung nicht mit Indien über den günstigen Einkauf von Getreide und Gemüse verhandeln. Im Jahr 2019 hatte die nationalistische BJP-Regierung in Delhi den Sonderstatus der mehrheitlich muslimischen Regionen Jammu und Kaschmir aufgehoben. Das hatte die Spannungen mit Islamabad wieder angeheizt, das ebenfalls Anspruch auf die Region erhebt.

Detailansicht öffnen Ein Drittel des Landes unter Wasser: Eine gewaltige Flutkatastrophe hat Pakistan im Sommer heimgesucht - Flutopfer in Jaffarabad in der Provinz Belutschistan. (Foto: Fareed Khan/AP)

Als "unvollendete Agenda" hatte Pakistans Außenminister Bilawal Bhutto Zardari den Kaschmir-Konflikt erst in der vergangenen Woche bezeichnet, er forderte "Klartext von der UN". Woraufhin der indische Außenminister Jaishankar in Richtung Pakistan sagte: "Staaten, die Osama bin Laden beherbergen und ein Nachbarparlament angreifen, haben nicht die Berechtigung, eine Predigt zu halten." Er spielte damit auch auf eine Attacke muslimischer Extremisten auf das indische Bundesparlament im Jahr 2001 an. Das war diplomatisch nicht die feine Klinge. Doch die Replik aus Islamabad ließ nicht lange auf sich warten. "Osama bin Laden ist tot. Aber der Schlächter von Gujarat lebt, und er ist der Premierminister von Indien", hieß es aus Islamabad

Indiens Premierminister Narendra Modi hatte 2002 als Chef-Minister des Bundesstaates Gujarat gewalttätige Konflikte zwischen Hindus und Muslimen angeheizt mit Aussagen wie: "Was geschieht, ist eine Kette von Aktion und Reaktion." Etwa 2000 Menschen starben damals, die meisten waren Muslime. Auch heute noch sichert sich Modi Wählerstimmen mit antimuslimischer Propaganda. Allerdings hat Pakistan selbst ein wachsendes Problem mit islamistischem Terror. Und nicht nur das.

Detailansicht öffnen "Unvollendete Agenda": Indische Grenztruppen an der schwer befestigten Demarkationslinie zu Pakistan in Kaschmir. (Foto: Narinder Nanu/AFP)

Seit der ehemalige Premierminister und Kricket-Star Imran Khan im April per Misstrauensvotum im Parlament gestürzt wurde, sammelt er im gesamten Land seine Anhänger um sich und wettert gegen die neue Regierungskoalition unter Shebaz Sharif und das mächtige Militär, das hinter Sharif steht. Khan macht vor allem die USA für seine Absetzung verantwortlich und insinuiert, dass die Regierung Sharifs ein von Washington eingesetztes Marionettenregime sei. Solche Verschwörungserzählungen kommen gut an in einem Land, in dem nur etwa 44 Prozent der Schulpflichtigen auch tatsächlich die Schule besuchen, die Bevölkerung enorm wächst und immer mehr junge Menschen ohne jede Perspektive sind.

Viele Taliban würden aussteigen. Aber es gibt keine wirtschaftlichen Perspektiven für sie

Die neue Regierung in Islamabad kämpft indes seit dem Frühjahr gegen eine Staatspleite an. Unter anderem strich sie Subventionen der Khan-Regierung - was die Preise für Treibstoff und Lebensmittel verteuerte. Aber nur so konnte sie die Bedingungen des Internationalen Währungsfonds für weitere Kredite erfüllen. Dazu kommt der Druck durch die wegen des Ukraine-Krieges gestiegenen Kosten für Getreide und Ölimporte. Die Regierung hat deshalb einen nationalen Notfallplan für Energieeinsparungen ausgearbeitet, um die Wirtschaft wieder zu stabilisieren und die Importrechnungen zu senken. Informationsministerin Marriyum Aurangzeb twitterte: "Außerordentliche Maßnahmen sind erforderlich, um mit der außergewöhnlichen Situation fertigzuwerden." Dann aber attackierte sie Imran Khan, der sich wegen Bestechung demnächst vor einem Gericht in Islamabad verantworten soll. "Es geht nicht nur um Uhren und Geschenke im Wert von Milliarden Rupien, sondern auch um die Nichtangabe von Vermögenswerten in seinen Steuererklärungen."

Bessere wirtschaftliche Perspektiven zu schaffen, dürfte der einzige Weg sein, um die brisante Lage im Inneren etwas zu beruhigen. Mehr Stabilität im Land indes wäre wiederum die Voraussetzung, Geld und Investitionen anzulocken. Ein Teufelskreis. Die Möglichkeiten wären da, da sind sich Experten einig. Sonnen-, Wind- und Wasserkraft könnten ausgebaut werden. "Die meisten Taliban wären dann schlicht arbeitslos", sagt Polit-Experte Safdar Sial, "viele würden schon jetzt gerne aufhören, aber es gibt keine Möglichkeiten." Die Regierung habe es nicht geschafft, "wirtschaftliche Anreize für Aussteiger zu setzen". Tatsächlich keine guten Aussichten für das Land.