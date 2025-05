In Pakistan sind am Dienstag sieben Soldaten getötet worden. Ihr Fahrzeug wurde in der Unruhe-Provinz Belutschistan im Südwesten des Landes mit einer improvisierten Sprengvorrichtung angegriffen, wie das pakistanische Militär in einer offiziellen Stellungnahme mitteilte. Die Hintergründe des Vorfalls blieben aber zunächst unklar. Seit Jahrzehnten fordern Separatisten die Abspaltung des rohstoffreichen Belutschistan von Pakistan und greifen dazu auch immer wieder zu Gewalt. Zugleich haben sich die Spannungen zwischen Pakistan und Indien in letzter Zeit wieder verschärft. Anlass war ein Anschlag im indischen Teil der von beiden Seiten beanspruchten Himalaya-Region Kaschmir im April, bei dem mindestens 26 Touristen getötet wurden. Indien macht muslimische Terroristen mit Verbindungen nach Pakistan verantwortlich. Pakistan bestreitet eine Verwicklung.