Die pakistanische Hauptstadt Islamabad ist großflächig abgeriegelt worden. Mehr als 10 000 Sicherheitskräfte und Paramilitärs sollen Protestmärsche zerschlagen und bewachen die Zufahrten der Stadt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Schiffscontainer würden Straßen blockieren. Oppositionsparteien, darunter die PTI-Partei des inhaftierten Ex-Premiers Imran Khan, hatten für Freitag zu Demonstrationen gegen die Energiepreise aufgerufen. Zudem fordert die PTI die Freilassung Khans aus dem Gefängnis. Vertreter der Oppositionsparteien erklärten, Hunderte Parteimitglieder seien nach Ankündigung der Demonstration bei nächtlichen Razzien verhaftet worden. Bereits in der Vergangenheit hatte es in Pakistan wütende Proteste gegen hohe Strompreise gegeben. Die Atommacht steckt seit mehreren Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise.