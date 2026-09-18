Bei einem Anschlag mit einer Autobombe im Nordwesten Pakistans sind Polizeiangaben zufolge mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden. Der Angriff ereignete sich auf dem Gelände einer Polizeizentrale in der Stadt Kohat. Wie der Polizeichef der Provinz, Zulfikar Hameed sagte, habe ein Attentäter ein mit Sprengstoff beladenes Auto in die Anlage gesteuert. Dies geschah nahe einer Moschee, die sich auf dem Gelände befindet. Dort waren Polizisten, deren Angehörige und weitere Zivilisten zum Freitagsgebet versammelt.

Nachdem der Wagen gegen eine Außenmauer geprallt sei, hätten bewaffnete Komplizen des Attentäters das Feuer eröffnet. Ein Angreifer mit einer Sprengstoffweste sei von Sicherheitskräften getötet worden.

Seit Monaten greifen immer wieder islamistische Gruppen an

Es wurde befürchtet, dass die Opferzahlen noch steigen. Mehr als 50 Verletzte wurden in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht, sagte ein Arzt der Deutschen Presse-Agentur. Fernsehaufnahmen des pakistanischen Senders Geo zeigten Menschen, die in Panik vom Anschlagsort flohen. Am Boden waren leblose Körper zu sehen. Rettungswagen brachten Opfer in nahe gelegene Kliniken.

Zunächst reklamierte niemand den Anschlag in der Unruheprovinz Khyber Pakhtunkhwa für sich. In den pakistanischen Regionen an der Grenze zu Afghanistan hat die Gewalt in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen. Islamistische Rebellen greifen immer wieder vor allem das Militär und die Polizei an. Sowohl ein regionaler Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) als auch die pakistanischen Taliban (TTP) sind in dem afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet aktiv.

Die Regierung in Islamabad nimmt an, dass die Milizen von Afghanistan aus operieren und dort sichere Rückzugsorte für die Ausbildung und Planung von Anschlägen nutzen. Sie wirft der islamistischen Taliban-Regierung im Nachbarland vor, Terrorgruppen im Grenzgebiet Unterschlupf zu gewähren. Die Taliban weisen diese Vorwürfe zurück und bezeichnen die Gewalt als ein innenpolitisches Problem Pakistans.

Im Frühjahr 2026 war der Konflikt zwischen Afghanistan und Pakistan eskaliert, nachdem es in den Monaten zuvor immer wieder zu Auseinandersetzungen im Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan gekommen war. Pakistan führte Ende Februar Luftangriffe auf militärische Einrichtungen in Afghanistan aus, vor allem entlang der Grenze.

Erst Anfang August waren bei einem Selbstmordanschlag im Swat-Tal in derselben Provinz, in der sich der neue Anschlag ereignet hat, 14 Menschen in den Tod gerissen worden. Auch der damalige Angriff hatte sich vor einer Polizeiwache ereignet. Dort hatten Hunderte Menschen gegen die zunehmende Gewalt in der Region demonstriert. Auch in den Monaten davor hatte es Anschläge gegen Polizisten in Khyber Pakhtunkhwa gegeben.