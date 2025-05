Im Südwesten Pakistans sind bei einem Attentat mehrere Menschen in einem Bus getötet worden. Das Militär schrieb in einer Mitteilung von drei getöteten Kindern und zwei getöteten Erwachsenen. Die Behörden vermuten einen gezielten Angriff. Die Separatistengruppe Balochistan Liberation Army reklamierte eine Attacke auf einen Bus für sich, sprach jedoch davon, das Fahrzeug habe Soldaten befördert. Der Vorfall ereignete sich am Morgen in Khuzdar in der Unruheprovinz Baluchistan. Diese grenzt an Iran und Afghanistan. Es kommt hier immer wieder zu Anschlägen.