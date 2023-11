Pakistan:Der Premier, der Hunderttausende Afghanen loswerden will

Der Premier, der Hunderttausende Afghanen loswerden will

Anwaar-ul-Haq Kakar ist nur Regierungschef für den Übergang. Und den will er nutzen, um die vielen Flüchtlinge, die vor Krieg und Taliban geflohen sind, zurückzuschicken.

Von David Pfeifer

Es ist ein harter Job, aber einer muss ihn machen. So in etwa lässt sich die Verpflichtung von Anwaar-ul-Haq Kakar, 52, dem geschäftsführenden Premier Pakistans, umreißen. Seine Interimsregierung hat ein Land übernommen, das sich seit der Absetzung des ehemaligen Cricket-Stars Imran Khan im April 2022 in politischen Turbulenzen befindet und mit massiven Wirtschafts- und Sicherheitsproblemen zu kämpfen hat. Sein direkter Vorgänger, Premier Shehbaz Sharif, und der Oppositionsführer konnten sich im August auf Kakar einigen, um das Land bis zu Neuwahlen zu führen.