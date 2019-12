In seinen Memoiren beschreibt sich Pervez Musharraf etwas prahlerisch als dada geer - ein pakistanischer Begriff, der sich grob als Haudegen übersetzen lässt. Nach der von ihm selbst befeuerten Legende wusste er sich schon als Kind zu behaupten - im Notfall mit den Fäusten, vor allem aber mit seinem Grips.

Musharraf machte Karriere beim Militär, er war es lange gewohnt, von Ja-Sagern umgeben zu sein, die seine Eitelkeit befriedigten. Schließlich hatte der Militärchef in einem unblutigen Putsch im Jahr 1999 die Regierung von Premier Nawaz Sharif gestürzt. Da die Machtfülle der Armee in dem muslimischen Land grenzenlos ist und sich auch von zivilen Politikern nicht eindämmen lässt, war der Präsidentengeneral Musharraf einst ein Mann, für den galt: Mein Wort ist Gesetz.

Nun hat das Gesetz Musharraf, der 2008 abtreten musste, viele Jahre später eingeholt. In einem für Pakistan bahnbrechenden Urteil verurteilte ein Gericht in Islamabad den ehemaligen Präsidentengeneral am Dienstag zum Tode. Denn die gut 70-jährige Geschichte Pakistans ist geprägt vom Militär, dessen Vertreter das Land offen oder aus dem Hintergrund heraus lenken. Obwohl Musharraf auch unter den Generälen in Ungnade gefallen ist, gab es einen so eindeutigen Richterspruch gegen einen Mann aus der in Pakistan alles dominierenden Institution noch nie.

Die Gefahr ist groß, beim Volk unbeliebt zu werden

Pakistans Armee pflegt sorgsam ihr Image als Hüterin der Nation und lässt zivile Regierungen höchstens gewähren. Sie tut dies nicht aus Treue zur Demokratie, sondern weil das Militär seit den Musharraf-Jahren weiß: Das Regieren eines Entwicklungslandes ist ein zähes Geschäft, die Gefahr ist groß, sich im Volk unbeliebt zu machen.

Mit dem Urteil gegen Musharraf schließt sich in gewisser Weise ein Kreis. Denn es waren Anwälte und Richter, die 2007 begannen, gegen den zunehmend selbstherrlichen Machthaber auf die Straße zu gehen. Um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, verhängte Musharraf den Ausnahmezustand und setzte den obersten Verfassungsrichter ab. Aus Sicht der Justiz beging er so Hochverrat, worauf in Pakistan als Höchststrafe der Tod steht.

Der 76-jährige Musharraf, der im Exil in Dubai lebt und sich wegen einer Stoffwechselkrankheit einer Klinik behandeln lässt, kann gegen das Urteil in Berufung gehen, vermutlich entzieht er sich ihm dadurch , dass er im Exil bleibt. Seine Verteidigungsstrategie war, seine Verdienste für Pakistan zu unterstreichen, wie in einer an das Gericht adressierten Videobotschaft, in der er Anfang Dezember betonte, er habe immer für sein Land "gekämpft". Das Verfahren gegen ihn sei politisch motiviert.

Die Illoyalität des Militärs wiegt schwer

Ganz unrecht hat Musharraf mit dieser Haltung nicht, auch wenn er die Verfassung tatsächlich zu seinen Gunsten in Teilen außer Kraft gesetzt und der Demokratie geschadet hat. Aber es liegt in Pakistan immer an den Kräfteverhältnissen in Islamabad, gegen wen aus der politischen Klasse ermittel wird, wem es juristisch an den Kragen geht. Nur das Establishment - der im Land euphemistisch verwendete Begriff für das Militär - war bisher in der Regel über alle Zweifel erhaben. Doch auf Betreiben Sharifs, den Musharraf einst aus dem Amt putschte, begann 2014 der Prozess gegen den Ex-Präsidentengeneral. Die nun mächtigen Vertreter des Militärs ließen das Gericht gewähren. Nach Musharrafs Logik, der sich stets als Mann des Militärs sah, muss diese Illoyalität ähnlich schwer wiegen wie der nun verhängte Richterspruch.

Musharraf hat einen tiefen Fall erlebt, dabei war er in Pakistan nicht immer unbeliebt. Als er 1999 den inzwischen wegen der Panama Papers und den darin aufgedeckten finanziellen Machenschaften selbst juristisch in die Bredouille geratenen Sharif stürzte, jubelte das Volk noch. Die Menschen hatten in den Jahren zuvor erlebt, wie sich zwei unfähige zivile Regierungen abwechselten: Entweder Sharif oder Benazir Bhutto verdeutlichten den Massen, dass sie sich sehr um das Wohl des eigenen Clans, aber nicht um das des Landes kümmerten.

Musharraf, der Meister des Doppelspiels mit USA und Taliban

Auch war Musharraf in den ersten Jahren seiner Regentschaft für einen Präsidentengeneral regelrecht liberal. Er lockerte das Presserecht, gewährte Kulturschaffenden etwas Freiraum. Den wachsenden Einfluss der Islamisten dämmte er hingegen nicht ein, um es sich nicht mit den Klerikern zu verspielen. Pakistan war unter Musharraf eines von nur drei Ländern der Welt, das diplomatische Beziehungen zum Taliban-Regime im Nachbarland Afghanistan unterhielt. Die Reste des 2001 in Kabul gestürzten Führungsgremiums der Islamisten heißen bis heute nach der pakistanischen Stadt, in der es seinen Hauptsitz hat: Quetta-Shura.

Was Musharraf besonders in die Hände spielte war, dass die USA nach den Anschlägen vom 11. September in der Region einen Verbündeten brauchten, als sie in Afghanistan einmarschierten. Der Präsidentengeneral entwickelte sich zum Meister des Doppelspiels: Einerseits operierten Extremisten von pakistanischem Territorium aus, andererseits strich sein Militär Milliardenhilfen aus den USA ein, um Washington unter Präsident George W. Bush in eben jenem "Kampf gegen den Terrorismus" zur Seite zu stehen. Diese Paradoxie ist einer der Hauptgründe für das Scheitern des Westens in Afghanistan, das auch 18 Jahre nach dem Einmarsch der Amerikaner nicht zur Ruhe kommt.

Als es für Musharraf 2007 unter Druck der Straßenproteste eng wurde, war es die US-Regierung, die eine Machtteilung zwischen ihm und Ex-Premierministerin Benazir Bhutto vermitteln wollte. Doch Musharraf, der in seiner Amtszeit eine Reihe von Attentatsversuchen überlebt hatte, konnte sich nicht im Amt halten. 2008 war seine Zeit als Präsidentengeneral abgelaufen, ein späterer Versuch, über Wahlen zurück an die Macht zu kommen, misslang. Nun wird der selbst ernannte Haudegen wohl gar nicht mehr in seine Heimat zurückkehren, um sich dem Urteil des Gerichts zu entziehen.