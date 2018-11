8. November 2018, 18:55 Uhr Pakistan Nebelschwaden über Pakistan

Wo ist Asia Bibi? Über den Verbleib der Christin wird gerätselt, auch weil die Regierung es wohl so will.

Von Arne Perras , Singapur

Die Christin Asia Bibi, die acht Jahre lang in der Todeszelle von Multan saß, hat das Gefängnis verlassen; in der Nacht zum Donnerstag wurde die Frau unter strengen Sicherheitsvorkehrungen nach Islamabad ausgeflogen. Wo sie sich nun aufhält, hält die Regierung allerdings streng geheim, und deshalb blühen die Gerüchte. Manche glauben fest daran, sie habe mit ihrer Familie bereits das Land verlassen, Richtung Europa oder USA. Doch der Sprecher des Außenministeriums, Mohammad Faisal, dementierte solche Meldungen. Die Regierung bekräftigte am Donnerstag, dass Bibi noch in Pakistan sei.

Wie es um ihre Zukunft steht, bleibt damit ein Rätsel. Zwar sitzt die Mutter von fünf Töchtern offenbar nicht mehr in einer Zelle, wie der nach Europa geflüchtete Anwalt Bibis versicherte. Doch sie wird weiter um ihr Leben bangen müssen, sofern sie nicht doch heimlich außer Landes gebracht wurde. Sollte es so sein, dann verschleiert die Regierung ihre Flucht, um Zeit zu gewinnen in der Machtprobe mit den Radikalen, die Bibi am Galgen sehen wollen.

Die Regierung von Premier Imran Khan betreibt seit einer Woche ein beispielloses Verwirrspiel um das Schicksal der Christin, die bereits 2010 in die Todeszelle kam. Nach einem Nachbarschaftsstreit war ihr vorgeworfen worden, sie habe den Propheten beleidigt. Man machte ihr den Prozess. Nach dem drakonischen Blasphemiegesetz in Pakistan droht jedem, der in einem solchen Fall schuldig gesprochen wird, die Todesstrafe. Doch vor einer Woche entschieden die Verfassungsrichter, dass Bibi nicht gehängt werden dürfe, weil die Beweislage ein Todesurteil nicht zulasse.

Das Ziel der Islamisten ist, dass das aufgehobene Todesurteil wieder gültig wird

Es wurde ihre sofortige Freilassung angeordnet, zu der es allerdings zunächst nicht kam, weil religiöse Hardliner in vielen Städten Straßenproteste organisierten, Highways blockierten und zur Rebellion gegen den Armeechef aufriefen. Sie verlangten außerdem, dass nicht nur Bibi, sondern auch die drei Richter sterben müssten. Daraufhin handelte die pakistanische Regierung mit den Hetzern eine Vereinbarung aus, die dazu führte, dass Bibi zunächst einmal im Gefängnis blieb und keine Aussicht auf eine Ausreise hatte. Ein Sprecher der Hardliner erklärte am Donnerstag erzürnt, dass die Regierung schon mit der Freilassung aus dem Gefängnis die Übereinkunft mit den Demonstranten gebrochen habe.

Nach den Verhandlungen vom Freitag hatte die Regierung zugesagt, sie werde eine Petition an das Oberste Gericht, die eine Art Berufung des Verfahrens vorsieht, nicht blockieren. Das Ziel der Islamisten ist klar: Sie wollen, dass das vom Gericht gekippte Todesurteil wieder Gültigkeit bekommt; sie wollen, dass Bibi hängt. Wann sich die obersten Richter mit diesem Antrag beschäftigen werden, ist unklar. Beide Seiten, Regierung und Hardliner, haben mit ihrer Vereinbarung die Fundamente der Justiz stark beschädigt. Sie haben damit klargemacht, dass nicht das Oberste Gericht über Recht im Staat entscheidet, sondern dass das Schicksal einer unschuldigen Frau politisch verhandelbar ist. Dass es abhängig ist von den geschürten Emotionen und dem Kalkül islamistischer Politiker, die religiöse Gefühle nutzen wollen, um Anhänger um sich zu scharen.

Immerhin hat die Regierung Hunderte Festnahmen verfügt gegen angebliche Aufrührer im Fall Bibi. Ob sie tatsächlich zu Strafverfolgungen führen werden, blieb zunächst offen. Einerseits steht die Regierung unter dem Druck von Hardlinern, die der Staat einst selber stark gemacht hat. Jetzt sind sie nur noch schwer in den Griff zu bekommen. Andererseits hat der Fall Bibi starke internationale Kritik ausgelöst in einer Zeit, da die Regierung finanziell in Not ist. Islamabad braucht dringend ein Rettungspaket des Internationalen Währungsfonds. Es ist hoch verschuldet und verfügt kaum noch über Devisenreserven. Verhandlungen darüber haben bereits begonnen. Der Verbündete China will Pakistan nicht allein aus der Misere heben.

Die mörderische Hetze im Fall Bibi dürfte Islamabad kaum dabei helfen, Gunst und Vertrauen der Weltgemeinschaft zurückzugewinnen. Könnte Bibi ausreisen, wäre das sicher ein Zeichen, das die Staatengemeinschaft begrüßen würde. Doch drohte in diesem Falle auch, dass die Wortführer der Islamisten neuen Zorn auf den Straßen schüren.

Vieles spricht dafür, dass Islamabad jetzt gezielt möglichst viel Nebel verbreitet, um die eigene Position im Fall Bibi zu verschleiern. Für die Regierenden hat das zumindest den Vorteil, möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Von Nachteil ist jedoch, dass Khans Kabinett schwach und prinzipienlos wirkt.