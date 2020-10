Von Arne Perras, München

Erst knien sie nieder zum Freitagsgebet in der Moschee, danach ziehen sie los zum Protest. Organisierte Massendemonstrationen hat Pakistan immer wieder erlebt, meistens sind solche Bewegungen getragen von der Opposition, um Druck auf den jeweiligen Premier zu machen. Dieses Mal hat das neu gegründete "Pakistan Democratic Movement" (PDM), ein loser Zusammenschluss aus elf Parteien, sein Ziel bereits in aller Schärfe hinausposaunt: Das Bündnis plant, Regierungschef Imran Khan zu entmachten.

Maryam Nawaz - Tochter von Ex-Premier Nawaz Sharif und eine treibende Kraft hinter den Demos, die Freitagabend begannen - hat bereits vollmundig versprochen: Khan werde bis Januar gestürzt sein. Eine Serie von Protesten soll den Ex-Kapitän der pakistanischen Cricketmannschaft bis Anfang 2021 so stark zermürben, dass er dem Druck nicht mehr standhält und kapituliert.

Die Regierung werde die Proteste erlauben, berichtete die Express Tribune unter Berufung auf Quellen im Staatsapparat - aber nur, wenn sie kein Chaos stifteten, hieß es vor dem Auftakt. DawnNewsTV zeigte am späten Nachmittag erste Bilder von Demonstranten, die ins Jinnah-Stadion von Gujranwala einzogen.

Das Militär spielt bei Machtwechseln immer eine Rolle. Und bisher scheint Khan den Rückhalt der Generäle nicht verloren zu haben

Muss Khan fürchten, was da auf ihn zurollt? Einerseits können große Menschenansammlungen in Pakistan die Gemüter so stark erhitzen, dass sich dadurch eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Andererseits war bislang nicht zu erkennen, dass Imran Khan, der 2018 die Wahlen gewann, den Rückhalt des mächtigen Militärs bereits verloren hätte. Machtwechsel erfordern in diesem Staat das schweigende Plazet der Armee, wenn sie nicht sogar von den Generälen angestoßen werden.

Keiner hat mit der speziellen pakistanischen Gemengelage mehr Erfahrung als Ex-Premier Nawaz Sharif, der nun Tochter Maryam und Bruder Shahbaz aus dem Londoner Exil heraus unterstützt. Dreimal schon regierte Sharif Pakistan, und sein Schicksal entschied sich wiederholt daran, ob das Militär jeweils für oder gegen ihn agierte. Der inoffizielle Pakt zwischen Premier und Armee wird freilich nie auf offener Bühne verhandelt, was Pakistans Politik unberechenbar macht. Sharif war zuletzt über die Panama Papers gestolpert, ein Anti-Korruptions-Gericht verurteilt ihn 2018 zu sieben Jahren Haft. Doch wurde ihm erlaubt, Pakistan zur medizinischen Behandlung zu verlassen, Sharif hat große Herzprobleme. Er flog nach London und kehrte seither nicht zurück.

Längere Zeit war es still um Sharif, aber nun meldet er sich zurück, wenn auch mit verwirrender Botschaft. Einerseits feuert er verbale Salven auf das Militär. Früher habe man die Armee als "einen Staat im Staate" betrachtet, heute aber, schimpfte Sharif in einer Vidoebotschaft, bildeten die Generäle bereits "einen Staat über dem Staat". Das klang angriffslustig. Nur dass Sharifs Lager parallel bereits das Gespräch mit den Generälen gesucht haben soll. Schließlich will die Opposition Khan entmachten und weiß, wen sie dafür braucht.

Khans Gegner, zu denen auch der Bhutto-Clan zählt, schmähen den Premier als Marionette der Generäle und Versager. "Naya Pakistan" hatte Khan als Ziel ausgegeben, ein "neues Pakistan". Das klang nach Aufbruch, weniger Korruption, mehr Chancen, mehr Gerechtigkeit. Viele Bürger waren 2018 hoffnungsvoll, dass der Premier, der nicht der etablierten politischen Klasse entsprang, die Wende schaffen könnte. Doch der Schub verpuffte.

"Die Unzufriedenheit unter den Leuten ist groß, und durch Corona ist sie noch gewachsen", sagt Jochen Hippler, Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Islamabad. Steigende Preise, Arbeitslosigkeit und mangelnde Perspektiven machen den Alltag für Millionen schwer. Man könnte annehmen, dass der Frust der Opposition eine gute Basis liefert, Khan unter Druck zu setzen. Aber es ist noch gar nicht abzusehen, wie stark die Gegner Khans davon profitieren.

Sarwar Bari, der sich als Aktivist der Zivilgesellschaft für die Einhaltung von Arbeiterrechten einsetzt, berichtet am Telefon von extremen Preissteigerungen, allein die monatliche Stromrechnung reicht oft schon an die Höhe des Mindestlohns heran, außerdem sei zu beobachten, dass große Firmen die Corona-Krise ausnutzen, um Entlassungen durchzusetzen, dieselben Leute würden dann wieder unter schlechteren Bedingungen eingestellt, denn die Auftragslage sei nicht schlecht. Das bedeutet großen Härten. "Die Leute sind wütend und sie haben ihr Vertrauen in die politische Klasse verloren, das betrifft alle Parteien", sagt Bari von der Organisation Pattan. Deshalb ist er skeptisch, ob das Kalkül der Opposition aufgeht, Khan durch Demos in die Enge zu treiben. Es fehlen glaubwürdige Führungsfiguren, hinter denen sich die Frustrierten sammeln wollten.