In Pakistan hat ein Gericht einen Christen wegen des Vorwurfs der Blasphemie zum Tode verurteilt. Der Mann soll in sozialen Medien Fotos von zerrissenen Seiten des Korans hochgeladen haben, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Das Urteil wurde von einem Anti-Terror-Gericht in der Stadt Sahiwal in der Provinz Punjab gefällt. Die Tat soll im Zusammenhang mit einem Angriff auf ein christliches Viertel in der Stadt Jaranwala stehen, der für Empörung sorgte. Im August kam es zu schweren Ausschreitungen, nachdem zwei Männern vorgeworfen wurde, Seiten aus dem Koran gerissen und mit beleidigenden Sprüchen versehen zu haben. dpa