In Pakistan spitzt sich der Machtkampf zwischen der Regierung und dem Lager des inhaftierten Ex-Ministerpräsidenten Imran Khan zu. Präsident Asif Ali Zardari rief am Sonntag in der nordwestlichen Provinz Khyber Pakhtunkhwa den Notstand aus und suspendierte die dortige Regionalregierung, die von der Khan-Partei PTI gestellt wird. Zardari folgte nach Angaben seines Büros einer Empfehlung von Ministerpräsident Shehbaz Sharif. Das Vorgehen wurde damit begründet, dass die Provinzregierung bei der Bekämpfung militanter Islamisten versagt habe. Die PTI kritisierte die Maßnahme als „lächerliche Entscheidung“. Der Khan-Vertraute Zulfikar Bukhari warnte vor „weiterem Blutvergießen, Instabilität und Kollateralschäden“. Es habe immer Raum für Gespräche gegeben, doch nun zeige sich, dass die Regierung nie an Verhandlungen interessiert gewesen sei.