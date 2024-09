Die Millionenstadt Lahore in Pakistan hat den ersten Transgender-Fahrdienst des Landes eingeführt. Der Taxiservice richte sich explizit an Angehörige der Transgender-Gemeinschaft und an Frauen, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Presse-Agentur. Die Autos mit der Aufschrift „SheDrives“ rollen seit einigen Tagen durch Lahore und sollen vor Belästigung schützen. Eine Ausweitung in andere Städte sei geplant. In dem südasiatischen Land leben transgeschlechtliche Menschen oft am Rande der Gesellschaft, auch wenn das Gesetz ihre Diskriminierung verbietet. Sie sind Belästigungen ausgesetzt und werden immer wieder Opfer von Tötungsdelikten und Verschleppungen. Auch für Frauen sind Belästigungen in öffentlichen Verkehrsmitteln ein weitverbreitetes Problem. Einige Großstädte haben deshalb Busse nur für weibliche Fahrgäste eingeführt.