Die Krise in Pakistan spitzt sich nach der Verhaftung des Ex-Premiers Imran Khan zu. Das Oberste Gericht ordnete am Donnerstag seine Freilassung an. Zunächst war unklar, ob dies umgesetzt wurde. Zuvor hatte die Polizei weitere Spitzenpolitiker von Khans Partei festgenommen. Die Unruhen, bei denen mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen sind, dauerten am Donnerstag an. Ministerpräsident Shehbaz Sharif sagte über die Proteste: "Solche Szenen hat man in 75 Jahren nicht erlebt."