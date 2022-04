In Pakistan war die Auflösung des Parlaments laut Oberstem Gerichtshofs verfassungswidrig. Auch ein ausgebliebenes Misstrauensvotum im Parlament, um Premier Imran Khan abzusetzen, war danach unrechtmäßig, urteilten die Richter am Donnerstag in der Hauptstadt Islamabad. Das Votum soll am Samstag vom Parlament nachgeholt werden. Dort ist die Regierung ohne Mehrheit, seit Khans wichtigster Verbündeter die Koalition verließ. Khan versuchte mit der Parlamentsauflösung dem Misstrauensvotum der Opposition zuvorzukommen. Beobachter gingen davon aus, dass der wegen der schlechten Wirtschaftslage und steigender Preise kritisierte Khan das Votum verliert und seinen Posten räumen muss. Regulär steht eine Parlamentswahl 2023 an.