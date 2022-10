Der pakistanische Ex-Premierminister Imran Khan hat ein halbes Jahr nach seinem Sturz durch ein Misstrauensvotum bei Nachwahlen zum Parlament einen Sitz gewonnen. Der 70-Jährige war am Sonntag in gleich sieben Wahlbezirken angetreten - in sechs Bezirken ging er als Sieger hervor. Ob Khan einen der Bezirke tatsächlich im Parlament vertreten wird, ist noch unklar. Ziel seiner Kandidaturen war offensichtlich, seine Beliebtheit im Volk zu demonstrieren. Im April war der ehemalige Cricket-Star durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden. Seitdem bringt Khan seine Anhänger regelmäßig auf die Straße, um Neuwahlen zu fordern. Sein Vorwurf: Hinter dem Misstrauensvotum stecke eine ausländische Verschwörung. Auch Ermittlungen vor Gericht konnten seiner Popularität keinen Abbruch tun. Seine Amtszeit war von einer hohen Inflation geprägt. Auch der jetzige Premierminister Shehbaz Sharif bekommt die Preissteigerungen nicht in den Griff.