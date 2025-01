Pakistan:Ex-Premier Khan zu 14 Jahren Haft verurteilt

Ein pakistanisches Gericht hat einem Medienbericht zufolge den ehemaligen Ministerpräsidenten des Landes, Imran Khan, zu 14 Jahren Haft wegen Korruption verurteilt. Das Urteil fällte ein Gericht in einem Gefängnis in der Stadt Rawalpindi, wo Khan seit 2023 inhaftiert ist.

Der Fall war der größte in einer Reihe von Vorwürfen finanzieller Verfehlungen gegen Khan. Dem 72-Jährigen wurde vorgeworfen, dass er und seine Frau in seiner Zeit als Ministerpräsident von einem Immobilienentwickler Land gegen Gefälligkeiten bekommen hatten.

Pakistan : Bushra Khan im Kampf für ihren Mann In Pakistan liefert sich die Polizei wieder Straßenschlachten mit Anhängern von Ex-Premier Imran Khan. Die werden nun angeführt von Khans Frau Bushra. Von David Pfeifer

Der frühere Kricket-Star und seine Frau Bushra Khan, von ihren Anhängern unter dem Namen Bushra Bibi verehrt, hatten auf nicht schuldig plädiert. Bushra Khan, die gegen Kaution auf freiem Fuß war, wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt. Nach der Verkündung des Urteils wurde sie in Gewahrsam genommen, wie der Fernsehsender Geo News berichtet. Die Verkündung des Urteils war dreimal verschoben worden. Das Paar will laut Medienberichten in Berufung gehen.

2022 wurde der bei der Bevölkerung beliebte Imran Khan vom Parlament abgewählt, nachdem er sich mit dem mächtigen pakistanischen Militär überworfen hatte. Khan wurde ins Gefängnis gesteckt und mit Anklagen überhäuft, die von Korruption bis hin zu Anstiftung zur Gewalt reichen. In den meisten Fällen wurde er entweder freigesprochen oder seine Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, außer in einem Fall, in dem es um die Anstiftung seiner Anhänger zu Angriffen auf Militäreinrichtungen ging, um gegen Khans Verhaftung am 9. Mai 2023 zu protestieren. Seine Anhänger protestieren auch weiterhin regelmäßig für seine Freilassung.