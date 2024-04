Alkohol in Pakistan:Jenseits der Prozent-Kontrolle

Alkohol in Pakistan

Trotz Alkoholverbot im "Land der Reinen": Am Straßenrand durch einen Kurier Bier oder Schnaps besorgen zu lassen, ist nicht schwierig.

Alkoholische Getränke sind den Muslimen in Pakistan verboten - doch die reine Lehre des Islam und die Praxis gehen auseinander. Ein Besuch in einer Traditionsbrauerei, deren Chef kein Ende der Prohibition fordert.

Von Tobias Matern, Rawalpindi, Karatschi

Sein Bekenntnis war zugleich eine Botschaft. "Ja, ich trinke Alkohol", sagte Zulfikar Ali Bhutto einst, "aber wenigstens trinke ich nicht das Blut der Armen." Bhutto war der wichtigste Politiker Pakistans in den 1970er-Jahren. Erst regierte er als Präsident, dann als Premierminister. Seine Tochter Benazir war später die erste Premierministerin der muslimischen Nation, die Familiendynastie der Bhuttos spielt bis heute eine wichtige Rolle in der Politik des Landes. Das letzte Wort hat in Pakistan allerdings immer das Militär.