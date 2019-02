28. Februar 2019, 12:39 Uhr Kaschmir-Konflikt Pakistan will indischen Piloten freilassen

Ein indischer Soldat geht an den Trümmern eines Kampfflugzeuges vorbei, das pakistanische Streitkräfte am Mittwoch abgeschossen haben.

Am Freitag will Pakistan einen indischen Piloten freilassen.

Pakistans Premier Imran Khan will damit eine "Geste des Friedens" setzen. Er forderte Indien zu Gesprächen auf.

Die Spannungen zwischen den beiden Ländern hatten sich in den vergangenen Tagen zugespitzt.

Nach den Luftangriffen der vergangenen Tage senden Pakistan und Indien Entspannungssignale. Pakistan will am Freitag einen indischen Piloten freilassen, wie Premier Imran Khan am Donnerstag in einer Rede im Parlament von Islamabad verkündete. Man wolle eine "Geste des Friedens" setzen. Das Außenministerium erklärte, Pakistan prüfe ein von der Regierung in Delhi übergebenes Dossier zu einem Selbstmordanschlag im indischen Teil Kaschmirs.

Bereits am Tag zuvor hatte er Indien zu Gesprächen aufgerufen. "Wir sollten uns hinsetzen und reden", schlug er seinem indischen Kollegen Narendra Modi vor. Ein Krieg bringe keinem der beiden Länder Vorteile. Auch Indien versucht den Konflikt zu entschärfen: Außenministerin Sushma Swaraj betonte, Indien sei nicht an einer Eskalation gelegen.

Die Festnahme des Piloten hatte in Indien für große Empörung gesorgt. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie der Pilot von einer Gruppe von Männern geschlagen und mitgeschleift wird, bis pakistanische Soldaten einschreiten. Ein pakistanischer Sprecher des Außenministeriums spricht von einer "Panne". Er betonte, dass die Angreifer Zivilisten waren. Inzwischen sei der Pilot "in Sicherheit und es geht im gut."

In den vergangenen Tagen hatte sich der Konflikt zwischen Pakistan und Indien zugespitzt. Der indische Pilot war am Mittwoch in Gefangenschaft geraten, nachdem pakistanische Kampfflieger zwei indische Flugzeuge abgeschossen hatten. Die Maschinen hätten die Grenze zu Pakistan überflogen, sagte ein pakistanischer Armeesprecher. Indien wies die Vorwürfe zurück.

Pakistan reagierte mit der Festnahme des Piloten auch auf Luftangriffe Indiens nahe der Grenze zu Kashmir. Bei dem Angriff in der pakistanischen Region Balakot seien viele Extremisten getötet worden, teilte Indien mit.

Um die Region Kashmir haben Indien und Pakistan bereits Kriege geführt. Seit Großbritannien sich im Jahr 1947 vom Subkontinent zurückgezogen hat und als Folge davon Indien und Pakistan entstanden, ist der Status zwischen beiden Staaten umstritten. Beide Atommächte kontrollieren Teile der Region, beanspruchen sie aber ganz für sich.