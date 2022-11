Von Arne Perras

Natürlich warteten alle auf Imran Khan, den Patienten. Am Freitag hatte er angekündigt, sich aus dem Klinikbett zu erheben, um seiner verwirrten Nation zu erklären, was da passiert ist. Am Tag zuvor hatte der 70-jährige Ex-Premier einen Anschlag überlebt, bei dem ein Mann starb und mindestens vierzehn Menschen verletzt wurden.

Seither ist Pakistan aufgewühlt wie lange nicht mehr. Und Khan tut an diesem Tag nichts, um den Zustand abzumildern, im Gegenteil.

Er beginnt seinen Auftritt im Fernsehen viel später als angekündigt, und zunächst lässt er seinen Arzt die Röntgenbilder seines Beines zeigen. Mit Kugel im Schienbein. Nur falls noch jemand Zweifel hatte. Er sitzt dann in blauem Gewand vor der Kamera, das rechte Bein dick eingebunden und hochgelegt, für jeden sichtbar. Khan spricht über das vergangene halbe Jahr, als er die Macht verlor, er wiederholt den Vorwurf, dass die USA Druck gemacht hätten, ihn aus dem Amt zu jagen. Manche hätten geglaubt, dass er und seine Partei damit erledigt wären, aber da sei ja noch das Volk, sagt Khan.

Er baut damit gleich wieder eine große Kluft auf, zwischen sich und dem Volk auf der einen Seite, und dem sogenannten Establishment auf der anderen, womit in Pakistan gewöhnlich das Militär und die mit ihm verbündeten etablierten politischen Zirkel umschrieben werden. Da ist sie wieder, die große Polarisierung, Khan bedient dieses Bild gerne.

Und schließlich kommt er zur Sache: Innenminister Rana Sanaullah, Premierminister Shehbaz Sharif und der General Faisal Naseer hätten sich verschworen, um ihn zu töten, so lautet sein Vorwurf. Die Regierung und das Militär stehen am Pranger. Und es dürfte nun immer schwieriger werden, noch Brücken zu bauen zwischen dem Lager Khans und seinen Rivalen. Völlig unklar ist auch, wie das Militär mit den Spannungen umgehen wird.

Was Khan erzählt, passt nicht zu anderen Informationen über den Angriff

Im Laufe des Tages, vor Khans Rede, hatten die Proteste erheblich an Fahrt aufgenommen. Vor dem Gouverneurssitz in Lahore entzündeten Demonstranten Reifen, Videos zeigten dicke Rauchschwaden durch die Straßen wehen. In Karachi feuerte die Polizei Tränengas in die Mengen. Es flogen Steine auf Sicherheitskräfte. Schließlich gab es auch Zusammenstöße in Islamabad.

Viel Nervosität macht sich breit, wie aus Quellen in Pakistan zu hören war. Und es gibt auch weiter reichlich Spekulationen über die Hintergründe des Anschlags, weil das, was Khan erzählt, nicht recht passen will zu anderen Informationen über den Angriff; etwa ein viel beachtetes Video, das den mutmaßlichen Attentäter bei einer Polizeiaussage zeigen soll. Der Mann sagt darin, er habe ganz alleine gehandelt. Zu Khans Version passt das überhaupt nicht.

Uzair Younus, Pakistanexperte am Think Tank Atlantic Council in Washington, schreibt in der Zeitung Dawn, dass Khan, "vom Tode gestreift" nun noch stärker daran glauben dürfte, dass er auf dieser Welt ein Mann mit einem speziellen Auftrag ist. Er sieht sich als der Retter, um "die korrupten Mafiabanden zu besiegen, die sein geliebtes Land um alles Potential und alle Reichtümer gebracht haben, die es zu bieten hatte". Nach dieser Lesart stilisiert der frühere Cricket-Kapitän Khan die politische Auseinandersetzung in Pakistan zum Kampf zwischen zwischen Gut und Böse. Das steigert wieder seine Popularität, die er als Regierungschef, in der Mühsal der Ebene, immer mehr eingebüßt hatte.