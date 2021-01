In der Stadt Quetta wurde am Samstag ein Opfer des Anschlags auf schiitische Minenarbeiter beigesetzt, es kam landesweit zu Protesten.

Chinas Pläne für eine neue Seidenstraße fachen den Konflikt um die rebellische pakistanische Provinz Belutschistan an, Islamabad wirft Delhi vor, die Aufständischen zu unterstützen. Separatistische Kräfte fühlen sich um den Reichtum ihrer Heimat betrogen.

Von Arne Perras, München

Die Angreifer kamen in der Nacht, sie schossen Granaten von einer Anhöhe, danach attackierten sie den Armeeposten mit Schnellfeuergewehren. Pakistans Militär wurde von dem Überfall überrascht, wie die Zeitung Express Tribune berichtete. Das hatte schwere Folgen: "Während eines intensiven Feuergefechts erlitten sieben tapfere Soldaten den Märtyrertod, als sie die Terroristen zurückschlugen", erklärte die pakistanische Armee zur Attacke in der rohstoffreichen Unruheprovinz Belutschistan Ende des Jahres.

Nirgendwo dürfte es pakistanischen Truppen derzeit schwerer fallen, die Kontrolle über unwegsames, aber strategisch bedeutsames Terrain zu erlangen. Durch Belutschistan im Südwesten des Landes verläuft jener Korridor, auf den der Staat Pakistan seine Zukunft baut. China baut dort einen Teil seiner neuen Seidenstraße, es finanziert Kraftwerke, Eisenbahnen und Fernstraßen. Sie führen vom äußersten Südwesten Chinas durch das Karakorum-Gebirge, dann auf verschiedenen Routen nach Süden, quer durch Pakistan bis zum Arabischen Meer. Ein Weg endet am Tiefseehafen Gwadar, der China das Tor in den Indischen Ozean öffnet.

Pekings Ambitionen verleihen Belutschistan wachsende strategische Bedeutung, es ist ein karges, wildes Terrain, wo sich schon seit Jahrzehnten Separatisten auflehnen. Sie haben nie akzeptiert, dass die ethnischen Belutschen nach dem Zweiten Weltkrieg ungefragt in den pakistanischen Staat integriert wurden. Doch auch Aufständische aus Afghanistan haben sich in dem unwegsamen Gelände Rückzugsräume geschaffen. Außerdem wurde Belutschistan immer wieder Schauplatz tödlicher Terrorattacken auf die schiitische Minderheit. Vor einer Woche wurden elf Minenarbeiter der Hasara-Minderheit von Kämpfern der sunnitischen Terrorgruppe "Islamischer Staat" erschossen. Die Gegend gilt als eine der gefährlichsten in ganz Pakistan.

Der Konflikt ist ein halbes Jahrhundert alt

Der Staat konnte das explosive Gemisch aus Separatismus, Terror und religiösen Spannungen bislang nicht entschärfen. Der Konflikt um Ressourcen und politische Unabhängigkeit schwelt schon seit mehr als einem halben Jahrhundert, nur selten zog er globale Aufmerksamkeit auf sich. Das wandelt sich nun, was vor allem an Chinas Vorstößen liegt.

Nur wenige Stunden vor der Attacke auf die pakistanischen Soldaten hatte ein Gericht in Karatschi lebenslange Haftbefehle gegen 15 Mitglieder der "Balochistan Liberation Army" (BLA) erlassen, die Aufständischen werden im Zusammenhang mit einem Anschlag auf das chinesische Konsulat 2018 gesucht. Das nährt die Vermutung, dass es sich bei dem jüngsten Angriff im Distrikt Harnai um eine Antwort der BLA auf die Steckbriefe gehandelt haben könnte, eine Bestätigung gab es zunächst nicht.

Das Seidenstraßenprojekt - in Pakistan kurz CPEC genannt - heizt den Konflikt um die Provinz an und macht eine Befriedung noch komplizierter als früher. Denn belutschische Aufständische und Nationalisten haben nun umso mehr das Gefühl, dass sie um ihre Bodenschätze - Gold, Kupfer, Kohle und Gas - gebracht werden. Sie wollen Eigenständigkeit - oder zumindest maßgeblich mitbestimmen, wie ihre Provinz künftig entwickelt wird.

Die Widerstandsbewegung ist stark fragmentiert, sie zerfällt in verschiedene politische und militärische Fraktionen. Der Weg zu Verhandlungen mit dem Staat ist durch gegenseitiges Misstrauen verstellt. Pakistan scheint sich ganz darauf zu konzentrieren, Belutschistan militärisch in den Griff zu bekommen, was die Suche nach politischen Lösungen erschwert.

Pakistan beschuldigt Indien der Einmischung

"Wir Belutschen betrachten CPEC als Versuch, unser Land zu okkupieren und unsere Ressourcen zu stehlen", klagt die prominente Aktivistin Naela Qadri Baloch. Eine ihrer jüngeren Kolleginnen, die in Kanada Zuflucht gefunden hatte, ist vor einigen Tagen auf mysteriöse Weise zu Tode gekommen, Sympathisanten vermuten, dass der lange Arm des pakistanischen Geheimdienstes dahintersteckt, Beweise dafür gibt es nicht.

Premier Imran Khan reagierte auf den jüngsten Angriff auf Pakistans Soldaten mit der Klage, dass Indien die "Terroristen" in Belutschistan unterstütze. Solche Vorwürfe sind nicht neu, bekamen aber durch eine Rede des indischen Regierungschefs Narendra Modi im Jahr 2016 zusätzliche Nahrung. In seiner Rede zur Unabhängigkeit hatte er den Freiheitskampf der Belutschen erwähnt und erklärt, dass Leute aus dem Krisengebiet mit ihm Kontakt aufgenommen hätten. In Pakistan wertete man die Worte als Beleg dafür, dass Indien verdeckt den Konflikt schüre, um seinen Erzrivalen zu schwächen. Umgekehrt klagt Delhi seit Jahrzehnten, dass Islamabad Aufständische und Terroristen im umkämpften Kaschmir bewaffne und lenke.

Der chinesische Faktor treibt den Preis des Friedens in Belutschistan in die Höhe, Pakistan muss große Anstrengungen unternehmen, um Arbeiter und Experten zu beschützen, die Peking entsandt hat. Immer wieder sterben chinesische Staatsangehörige bei Anschlägen, wie viele es sind, bleibt im Dunkeln, denn die Großmacht gibt die Opferzahlen nicht bekannt. Lediglich pakistanische Presseberichte und anonym zitierte Geheimdienstquellen liefern lückenhafte Hinweise.

Furcht vor der Präsenz Chinas

Um die Risiken zu mindern, möchte der pakistanische Staat - offenbar auf Drängen Pekings - den Hafen Gwadar durch einen Schutzzaun abschotten, doch der innenpolitische Streit darum ist so massiv, dass die Regierung das Vorhaben vorerst stoppen musste. Der Jurist Munir Kakar von der belutschischen Anwaltskammer beklagt, dass der Zaun dazu diene, Gwadar von der Provinz Belutschistan abzutrennen und unter Kontrolle des Zentralstaats zu bringen. Während Peking ungeduldig darauf wartet, dass Pakistan Investitionen und chinesische Staatsbürger schützt, fürchten einheimische Bürger, dass nun womöglich eine chinesische Parallelwelt entsteht, zu der nur noch privilegierte Pakistaner Zugang bekommen werden.