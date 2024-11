In Pakistan ist es bei Protestmärschen von Anhängern der wichtigsten Oppositionspartei PTI in Richtung Islamabad zu schweren Zusammenstößen gekommen. Mindestens ein Polizist wurde nach offiziellen Angaben getötet. Weitere mindestens 50 Demonstranten und 90 Polizisten seien verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Sicherheitskräfte hätten versucht, Tausende Anhänger des inhaftierten Ex-Premiers Imran Khan daran zu hindern, in die Hauptstadt vorzudringen. Nach Angaben des Informationsministeriums wurden Hunderte Demonstranten festgenommen. Der beliebte Ex-Premier Khan sitzt seit August 2023 nach einem Schuldspruch wegen Korruption in Haft, Dutzende weitere Strafverfahren gegen ihn laufen. Er bestreitet die Vorwürfe.