Vertreter der pakistanischen Regierung haben Gespräche zur Beilegung des Konflikts mit Afghanistan in Istanbul für gescheitert erklärt. Der Dialog habe „keine brauchbare Lösung gebracht“, erklärte Pakistans Informationsminister Attaullah Tarar. Afghanistans Delegation hätte „alle Anstrengungen“ für konstruktive Gespräche unternommen, schrieb die afghanische staatliche Nachrichtenagentur RTA. Pakistans Verteidigungsminister Khawaja Asif warf der afghanischen Führung vor, die Bemühungen um eine stabile Waffenruhe zu ruinieren. Vier Tage lang hatten Vertreter der Nachbarstaaten in der türkischen Metropole Istanbul verhandelt – eigentlich, um einen jüngst aufgeflammten Grenzkonflikt beizulegen.