Nach einem Selbstmordattentat in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad am Dienstag haben Geheimdienstkreise die Festnahme von mehreren Tatverdächtigen gemeldet. „Es scheint, als stecke ein ganzes Netzwerk hinter dem Bombenanschlag“, sagte ein Beamter, der anonym bleiben wollte. Am Dienstag waren bei dem Anschlag vor einem Gericht in Islamabad nach offiziellen Angaben zwölf Menschen ums Leben gekommen. Offiziell hat sich bisher keine Gruppe zu dem Attentat bekannt. Die Festnahmen seien in Rawalpindi und in der nordöstlichen Provinz Khyber Pakhtunkhwa erfolgt, in der die pakistanischen Taliban (TTP) aktiv sind. Islamabad wirft den in Afghanistan herrschenden Taliban vor, den pakistanischen Taliban Schutz zu gewähren, was Kabul zurückweist. Auch dem Erzrivalen Indien wirft Pakistan eine Unterstützung der TTP vor. Delhi, das am Montag selbst einen tödlichen Terroranschlag erlebte, weist diese Anschuldigungen zurück.