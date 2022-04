In Pakistan ist der Ausgang des Machtkampfs zwischen Regierung und Opposition weiter unklar. Das Oberste Gericht des Landes wollte am Dienstag erneut darüber beraten, ob die Auflösung des Parlaments zur Verhinderung eines Misstrauensvotums gegen Ministerpräsident Imran Khan rechtmäßig war. Der Streit hat die Atommacht in eine schwere Verfassungskrise gestürzt. Das Gericht ließ bislang offen, wann es entscheiden wird. Es könnte die Auflösung des Parlaments rückgängig machen, Neuwahlen anordnen oder Khan von künftigen Wahlen ausschließen, oder erklären, dass es nicht eingreifen könne. Ein Machtvakuum mit nicht absehbaren politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen könnte entstehen. Pakistan verhandelt etwa mit dem Internationalen Währungsfonds über finanzielle Unterstützung.