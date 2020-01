Tausende Menschen haben am Dienstag in mehreren Städten Pakistans gegen die Festnahme eines Aktivisten demonstriert. "Wir verlangen die sofortige Freilassung von Manzoor Pashteen", sagte der Parlamentarier Mohsin Dawar in Islamabad. Pashteen ist Führungsfigur des Pashtun Tahafuz Movement, er war am Montag verhaftet worden. Ihm wird Aufruhr vorgeworfen. Er hatte 2018 die Bewegung für den Schutz der Paschtunen gegründet.